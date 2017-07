126 neue Wohnungen

Das neueste Wohnbauprojekt der Concept Bau – Projekt Germering GmbH ist gestartet. Unter dem Slogan „Wohnen am Tor zur Stadt“ – zur Stadt Germering und zur Stadt München – realisiert der Bauträger bis voraussichtlich 2019 das „GLÜCKSGEFÜHL GERMERING“ mit insgesamt 126 Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen. „Das Neubauprojekt erschließt dringend benötigten Wohnraum außerhalb Münchens mit schneller Anbindung zu Nah- und Fernverkehr“, sagt Emmanuel Thomas, Geschäftsführer der Concept Bau GmbH.

Für den Neubau muss zuerst die Bestandsbebauung an der Landsberger Straße 1 weichen: ein früheres Autohaus. Derzeit wird der alte Bau entkernt. Im Anschluss wird die Tragkonstruktion abgebrochen, sodass der Abbruch separiert werden kann. Für die gesamten Abrissarbeiten plant Concept Bau etwa fünf bis sieben Wochen. Parallel dazu laufen bereits die ersten Erdarbeiten und die damit verbundene Begradigung des Grundstücks.

Die 126 Wohnungen sind in Größen von 40 bis 130 Quadratmetern verfügbar. Alle Wohnräume entsprechen dem modernsten Standard und sind mit Echtholzparkett, Fußbodenheizung und dreifachisolierverglasten Fenstern sowie eigenen Terrassen, Balkonen, Loggien oder Dachterrassen ausgestattet. Im Inneren des Gebäudeensembles ist eine große Grünanlage zur Erholung der Bewohner geplant. Die Kaufpreise beginnen bei rund 5800 Euro pro Quadratmeter. Interessierte können sich ab sofort im Beratungspavillon direkt auf dem Grundstück in der Landsberger Straße 1 in Germering informieren. (BSZ)