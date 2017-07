132 neue Wohnungen

Die Stadt Nürnberg und die wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen hatten sich gemeinsam mit dem Areal Pillenreuther Straße, Sperberstraße, Schillingstraße und Galvanistraße am europaweiten Architektenwettbewerb EUROPAN 12 beteiligt. Nach dem Entwurf der FABRIK·B Architekten entstehen nun auf dem Karree Galvani-, Sperber-, Schilling- und Pillenreuther Straße 132 Mietwohnungen, davon 49 nach EOF gefördert, ein Kinderhort mit 25 Plätzen sowie vier weitere Gewerbeeinheiten. Dazu investiert die wbg Nürnberg rund 28,2 Millionen Euro. Mit der Fertigstellung wird im Herbst 2018 gerechnet.

Die vorherigen, aus dem Jahr 1920 stammenden Gebäude, konnten nicht erhalten werden. „Im Rahmen der umfassenden Voruntersuchungen stellte sich heraus, dass neben dem baulichen Zustand aufgrund der damals verwendeten Baumaterialien, auch Grundrissänderungen und die Reduzierung von Barrieren wirtschaftlich vertretbar nicht realisierbar ist", stellt wbg-Geschäftsführer Ralf Schekira im Rahmen der Grundsteinlegung für den Neubau fest. Darüber hinaus entstehen anstelle der bisherigen 71 Mietwohnungen mit rund 4000 Quadratmetern Wohnfläche nun auf dem Grundstück 132 moderne, barrierefreie Mietwohnungen mit rund 10 000 Quadratmetern Wohnfläche.

„Ich freue mich, dass nun auch an dieser Stelle, passend zur nachbarschaftlichen Umgebung neuer moderner und vor allem zusätzlicher Wohnraum für die Wohnungssuchenden in Nürnberg von der wbg geschaffen wird. Auch wenn es im Vorfeld sehr viel Kritik gegeben hat, halte ich die Entscheidung der wbg im Zusammenspiel der Verwaltung für richtig, an dieser Stelle neu zubauen“, hielt Bürgermeister Christian Vogel in seiner Rede anlässlich der Grundsteinlegung fest. (BSZ)