20 Jahre professionelle Ingenieurleistungen

HITZLER INGENIEURE feiert im April 2017 sein 20-jähriges Firmenjubiläum. In den zwei Jahrzehnten setzte das europaweit erfolgreiche Ingenieurbüro mit Hauptsitz in München kontinuierlich auf Qualität und Wachstum. Mit 145 Mitarbeitern in zwölf Niederlassungen zählt HITZLER INGENIEURE heute deutschlandweit zu den führenden professionellen Dienstleistern im Bereich Projektmanagement.

Den Start der erfolgreichen Unternehmensgeschichte von HITZLER INGENIEURE markiert ein Projektsteuerungsauftrag im Bereich Krankenhausbau, den Firmengründer Christoph Hitzler 1997 zunächst als frei schaffender Ingenieur abwickelte. Nur kurze Zeit später zählte das Unternehmen acht Mitarbeiter, die in drei kleinen Büroräumen rund zehn Projekte betreuten. „Das aber hoch motiviert, und wenn es sein musste auch Tag und Nacht“, erinnert sich HITZLER INGENIEURE-Geschäftsführer Christoph Hardt, der damals noch am Anfang seiner Ingenieurlaufbahn stand. „Seitdem ist eine Menge passiert, und wir haben sowohl unsere Arbeitsweise als auch unsere Unternehmensstruktur den Ansprüchen von Markt und Kunden angepasst. Heute sind wir eines der führenden Ingenieurbüros im Bereich Projektsteuerung und Projektleitung in der Bau- und Immobilienbranche in Deutschland.“

Schnell kamen in der Anfangszeit weitere Aufträge hinzu und das kleine Team stieß an seine Grenzen: Die Räumlichkeiten in der Münchner Sandstraße mussten zweimal erweitert werden, Neueinstellungen folgten. „Christoph Hitzler setzte schon damals konsequent auf Wachstumskurs“, sagt HITZLER INGENIEURE-Geschäftsführer Michael Wagner, der 2001 nach erfolgreichem Studium zum Unternehmen stieß. „Mit dem Umzug in unsere jetzigen Büroräumlichkeiten in der Ehrenbreitsteiner Straße im Herbst 2011 nahm das Unternehmen volle Fahrt auf.“ 25 Mitarbeiter zählte damals das inhabergeführte Büro. Heute beschäftigt HITZLER INGENIEURE 145 Mitarbeiter an zwölf Standorten.

„Die Resultate am Markt sprachen für uns, so dass wir Ende 2013 zum Ziel hatten, die Bau- und Immobilienbranche nicht nur als professioneller Dienstleister deutschlandweit zu erschließen, sondern uns auch in den folgenden fünf Jahren zu verdoppeln“, so Christoph Hardt. „Und das ist uns erfolgreich gelungen!“ Nach Gründung eines Projektbüros in Augsburg, wurde die erste Niederlassung 2010 in Bremen eröffnet. Danach kamen zunächst die Büros in Homburg und Frankfurt a.M. hinzu. „Die Gründung weiterer Niederlassungen zeigte deutlich, dass unsere Expansion in Deutschland mit konstant hoher Geschwindigkeit voran geschritten ist und immer noch voranschreitet“, erklärt Michael Wagner. „Allein in den vergangenen neun Monaten haben wir bundesweit vier Niederlassungen neu eröffnet, eine weitere Büroeröffnung in Wien steht an.“

Die Bestellung von Christoph Hardt und Michael Wagner zu Geschäftsführern und die Ernennung von Wolfgang Gürtner – der ebenfalls gleich nach dem Studium seine Karriere bei Christoph Hitzler begann – zum Mitglied der Geschäftsführung im Oktober 2011 war ein strategischer Schritt für Christoph Hitzler: „Mit der Berufung von drei erfahrenen Führungskräften der ersten Stunde setzte HITZLER INGENIEURE ein klares Zeichen der Kontinuität – nach innen und außen“, erklärt der Büroinhaber. „Zusammen haben wir viel erreicht und werden auch weiterhin den Weg konsequent weiterverfolgen, um als verlässlicher und vertrauensvoller Partner den Bauherren zur Verfügung zu stehen, zukünftige Wachstumsziele zu erreichen und neue Möglichkeiten für unsere Kunden und das gesamte Unternehmen zu schaffen.“ Dafür setzt das Traditionsunternehmen aus München auch weiterhin auf flächendeckende Kundennähe mit intensiver Vor-Ort-Betreuung und wirtschaftlicher Ablauforganisation mit flachen Hierarchien und kurzen Wegen. „Denn: Den Kunden weiterhin in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen, haben wir uns auch für die nächsten Jahrzehnte vorgenommen“, sind sich Christoph Hitzler, Christoph Hardt, Michael Wagner und Wolfgang Gürtner einig.

HITZLER INGENIEURE steuert und leitet komplexe Baumaßnahmen im Gesundheits- und Bildungswesen, in der Forschung, im Verwaltungs- und Wohnungsbau, in den Bereichen Sport, Freizeit und Kultur sowie bei Infrastrukturmaßnahmen. Das Unternehmen betreut nationale und internationale Projekte vom Start bis zur schlüsselfertigen Übergabe an verschiedenen Standorten im In- und Ausland. Innovative, nachhaltige und betriebswirtschaftliche Kriterien sowie höchste Ansprüche an Qualität stehen dabei im Fokus. (BSZ)