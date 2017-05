84 neue Wohnungen für München

Die Stadtsparkasse München feierte vor Kurzem Richtfest in Fürstenried Ost: Auf dem Sparkassengelände an der Winterthurer Straße entstehen 84 zusätzliche Wohnungen, ein Supermarkt, eine Apotheke, eine Sparkassenfiliale sowie Ärzte- und Praxisflächen und eine Tiefgarage. Bernd Hochberger, Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse München, freute sich über den Neubau: „Mit dem zusätzlichen Wohnungsangebot sorgen wir dafür, bezahlbaren Wohnraum in München zu schaffen. Dafür nutzen wir auch gerne die Möglichkeit der Nachverdichtung unserer bestehenden Objekte.“

Auf dem Grundstück befindet sich bereits seit 1962 das sogenannte Sparkassenhochhaus mit Wohnungen und Geschäftsräumen. Um zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum für die Münchner Bürger zu schaffen, wird das Gelände weiter bebaut. In dem 2013 in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München und dem zuständigen Bezirksausschuss BA19 ausgeschriebenen Architektenwettbewerb setzte sich der Entwurf des Münchner Architekturbüros Falk von Tettenborn durch. Dieser Entwurf sieht eine zusätzliche Bebauung vor, die sich harmonisch in das bereits vorhandene Gebäudeensemble einfügt. Die Baumaßnahme begann 2016, der erste Bauabschnitt im Bereich der Züricher Straße wird noch in diesem Jahr fertiggestellt, der zweite Bauabschnitt im rückwärtigen Teil des Geländes Ende 2018.

Die insgesamt 84 neuen Wohnungen werden zunächst den rund 2600 Mitarbeitern und Auszubildenden der Stadtsparkasse angeboten. Falls keiner der Mitarbeiter Interesse zum Mieten einer freiwerdenden Wohnung zeigt, wandert das Angebot auf den freien Wohnungsmarkt. Die Miete richtet sich strikt nach dem Münchner Mietspiegel. Stadtrat Hans Kaplan, der im Namen der Landeshauptstadt München beim Richtfest mit anwesend war, dankte der Stadtsparkasse für ihr Engagement, den Münchner Wohnungsmarkt etwas zu entlasten.

Die Stadtsparkasse München hat bereits einen großen Immobilienbestand von rund 1700 Wohnungen und investiert laufend weiter in den Münchner Wohnungsmarkt. Die Wohnungen, auf die vorrangig Mitarbeiter der Stadtsparkasse München das Vorrecht haben, sind auch im Wettbewerb am Münchner Arbeitsmarkt ein wichtiges Wettbewerbsargument. Junge Mitarbeiter mit einem geringeren Einkommen unterstützt die Stadtsparkasse sogar mit einem direkten Mietzuschuss, sofern die Sparkassen-Wohnung eine gewisse Größe nicht überschreitet. (BSZ)