Alle Wohnungen verkauft

Noch vor der Fertigstellung des Neubauprojekts Parksuiten meldet der Bauträger Concept Bau GmbH, dass alle 47 Eigentumswohnungen im Münchner Stadtteil Bogenhausen verkauft sind. „Nicht nur die attraktive, zentrale Lage und moderne Architektur, sondern insbesondere auch die Naturanlagen haben für eine hohe Nachfrage gesorgt“, sagt Emmanuel Thomas, Geschäftsführer von Concept Bau GmbH.

Kurz vor geplanter Fertigstellung des Neubaus haben alle Wohneinheiten in der Englschalkinger Straße 223-227 einen Käufer gefunden. Besonders auf die aufwendig angelegten Grünanlagen können sich die neuen Bewohner der Parksuiten freuen. So sind die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen in den beiden Wohnkomplexen in eine Parkanlage eingebettet, deren Baumbestand zum Großteil aus alten Bäumen besteht. „Das Konzept der Parksuiten sieht vor, dass allen Bewohnern ein gemeinschaftlich nutzbarer Garten zur Verfügung steht. So müssen auch die Bewohner der höheren Stockwerke trotz Balkon, Loggia oder Dachterrasse nicht auf ein Stück Grün verzichten“, erläutert Thomas. (BSZ)