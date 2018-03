Ambiente zum Wohlfühlen

Nach einjähriger Umbauzeit eröffnete zum Jahreswechsel 2017/2018 die neue Reisewelt am Albrecht Dürer Airport Nürnberg: Auf rund 2000 Quadratmetern stellen Reisebüros an 19 Countern, teilweise in Inselform, sowie in 17 modernen Büros ihre Angebote vor und beraten Kunden individuell. Bereichert wird die Reisewelt im ersten Obergeschoss der Abflughalle 2 durch eine Filiale der Kaffeehauskette „Coffee Fellows“. Blickfang ist eine filigrane Brückenkonstruktion, die die Halle überspannt und die Bereiche verbindet.

Kundenfreundlicher

und attraktiver

„Nach Inbetriebnahme unserer zentralen Sicherheitskontrollen vor zwei Jahren ist die Eröffnung der Reisewelt ein weiterer Meilenstein, um den Airport Nürnberg noch kundenfreundlicher und attraktiver zu machen. Mit der Reisewelt präsentiert sich der größte zusammenhängende Reisemarkt der Metropolregion Nürnberg“, freut sich Flughafengeschäftsführer Michael Hupe.

Die verschiedenen Reisebüros und -veranstalter waren zuvor über das Terminal verteilt. Durch die Zusammenlegung in Abflughalle 2, dem Herzen des Airports, profitieren Reiselustige jetzt von den sehr kurzen Wegen zwischen den einzelnen Anbietern. Die ansprechende, moderne Gestaltung der neuen Büros und Inseln in einem einheitlichen Stil verschafft der Reisewelt ein schlüssiges Ambiente und vermittelt eine Atmosphäre zum Wohlfühlen.

Über eine elegante Brückenkonstruktion gelangen Besucher jetzt auf die Südseite der Empore, wo eine Cafébar der Kette „Coffee Fellows“ eine breite Produktauswahl anbietet. Durch eine Vergrößerung der Fenster wird dieser Bereich des Gebäudes transparenter und lichtdurchflutet.

Die neue Reisewelt am Nürnberger Flughafen kommt dem stetigen Anstieg der Passagierzahlen entgegen: Mit einem Verkehrswachstum von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nimmt der Albrecht Dürer Airport Nürnberg den Spitzenplatz in der Top 10 der größten deutschen Verkehrsflughäfen ein. Kein anderer Airport mit mehr als einer Million Passagieren wuchs im letzten Jahr so rasant wie der Nürnberger Flughafen.

Mit dem letztjährigen Wachstum auf 4,2 Millionen Passagiere hebt sich Nürnberg deutlich von den ebenfalls wachstumsstarken Airports Berlin-Schönefeld (plus 10,4 Prozent), Hamburg (plus 8,6 Prozent) und Hannover (plus 8,5 Prozent) ab. Die beiden größten deutschen Flughäfen liegen im einstelligen Bereich: Frankfurt mit 6,1 Prozent und München mit 5,5 Prozent.

Passagierzahlen konnten kompensiert werden

Die positive Entwicklung in Nürnberg wurde vor allem durch neue Strecken und erweiterte Kapazitäten von Eurowings, Germania, Ryanair und Wizz Air getragen. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 18 neue Ziele hinzu. Damit umfasste der Flugplan mehr als 60 Nonstop-Ziele. 17 verschiedene Airlines flogen den Flughafen regelmäßig an.

Der Marktaustritt der langjährigen Partner Air Berlin und NIKI sowie das schwächelnde Türkeigeschäft konnten die Bilanz nicht trüben: Die dadurch eingebüßten Passagierzahlen konnten mehr als kompensiert werden. Ein Verkehrswachstum von über 20 Prozent wurde zuletzt im Jahr 1969 (25,9 Prozent) auf Basis einer Passagierzahl von damals weniger als 400 000 erreicht.

Geschäftsführer Michael Hupe spricht von einem „äußerst erfolgreichen Jahr 2017“. Jetzt gelte es, den Erfolg auch im neuen Jahr zu halten: „Nach dem Rekordwachstum liegt für 2018 unser Fokus auf der Stabilisierung der neuen Strecken. Chancen eröffnet das Come Back von Tunesien und möglicherweise der Türkei, nachdem Ägypten bereits im letzten Jahr deutlich zulegen konnte. Die Nachfrageseite sollte dank der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in unserer Region – die NürnbergMesse steht beispielsweise vor einem Rekordjahr – robust bleiben.“ (BSZ)

(Die Reisenden profitieren von kurzen Wegen. Die Filiale eine Kaffeehauskette im ersten Obergeschoss - Fotos: Flughafen München)