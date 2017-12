Amsterdam lässt grüßen

Wilde Tiere, weites Land, endlose Strände und bunte, lebendige Städte, das sind nur einige Gründe, warum Südafrika schon seit Jahren ein so beliebtes Reiseziel ist. Der moderne Tourismus hat es möglich gemacht, dass die zahlreichen Attraktionen des Regenbogenlands erreichbar geworden sind und sich internationaler Beliebtheit erfreuen. Denn nicht sehr häufig auf der Welt gibt es Plätze wie Hermanus, ganz in der Nähe des Kaps der guten Hoffnung, wo sich die Wale tummeln und in den zahlreichen Reservaten kann man per Land Rover, begleitet von einem Ranger durch die Wildnis fahren, um auf Fotojagd der Big Five zu gehen. Golfplätze, bepflanzt wie botanische Gärten, locken gerade in den europäischen Wintermonaten die Spieler auf das Green. Hinzukommen die landschaftlichen Reize endlose Küsten, wo sich zwei Ozeane treffen. Mal brechen sich die Wellen des Atlantiks im Westen und im Süden brandet der Indische Ozean bei Mossel Bay, Knysna oder Port Elizabeth an Land. Nicht zu vergessen, die weltbekannte Weinregion Stellenbosch, wo Wein- und kulinarischer Genuss, sich bestens ergänzen, was man in den gastfreundlichen Restaurants und Bistros in fröhlicher Runde testen kann.

Gerade in Stellenbosch, dem Herzstück der Kapregion und in dem benachbarten Umland wird Tradition groß geschrieben. Noch heute stehen dort eine Vielzahl der strahlend weiß getünchten Häuser, die damals im sogenannten kapholländischen Stil erbaut wurden. Sie erinnern an die Besiedlung der südafrikanischen Küstenregion durch die Holländer.

Es war 1652 der holländische Arzt Jan van Riebeeck, Leiter der niederländischen Ostindien Kompanie, der als erster in der Tafelbucht anlandete, um einen Stützpunkt auf der Route von Amsterdam nach Indien und eine Versorgungsstation für die Schiffe zu errichten. Aufgrund dieser ersten Kolonisation, entwickelte sich daraus später Kapstadt, die Mutterstadt, heute nach Johannisburg die zweitgrößte südafrikanische Metropole. Die ersten Farmen und Kaufmannshäuser, erbaut mit einheimischem Baumaterial wie Holz, Lehm und Schilfrohr für die Dächer waren zwar praktisch, aber auch sehr einfach. Für den Fußboden verwandte man Schieferplatten von den umliegenden Inseln oder schlicht und einfach gestampfte Erde.

Stilelemente gab es noch nicht. Da die Geschäfte der Siedler florierten, wuchs die junge Kolonie und der kapholländische Stil der Wohnhäuser begann sich zu entwickeln. Man orientierte sich am holländischen Langhausstil und den dazugehörigen, gerundeten Giebeln, die wie zum Beispiel in Amsterdam in reicher Formensprache die mittige Dachfront zierte.

Was zu Hause in Holland aufgrund des geringen Platzes nicht in die Breite gebaut werden konnte, wurde in Südafrika um so großzügiger als Stilelement übernommen. Bereits aus dem Jahr 1692 stammt das Farmhotel „Babylonstoren“, das heute als Luxushotel gemütlich eingerichtet und von einem 3,5 Hektar großen Park umgeben ist. Die geschwungen Giebel, reedgedeckten Dächer, die dicken, verputzen Wände, strahlendweiß gestrichene Mauern trotzen damals wie heute den starken Temperaturschwankungen von Winter und Sommer. Und die Kombination historischer Architektur mit moderner Ausstattung erzeugt ein Gefühl für das ehemalige Farmerleben.

Das historische Weingut Lanzerac gehört ebenfalls zu den renovierten und neu gestalteten Gebäuden in Stellenbosch. Auch hier gab man dem 325 Jahre alten Gebäude ein neues Outfit in Form eines eleganten Hotels. Attraktion des ehemaligen Weinbauernhofs sind seine Spitzengewächse, die heute im hochmodernen Weinkeller reifen. Der Designer Constant van der Colff kreierte im typischen „Cap Dutch-Style“ die Räume, gestaltete sie mit historischem Flair und kombinierte sie mit zeitgemäßen Accessoires. Hohe Räume, große offene Kamine, historische Gemälde und gemütliche Sessel passen stilecht zur Gesamtarchitektur.

Obwohl das Cape Grace Hotel an der Waterfront von Kapstadt 1996 nicht im kapholländischen Stil, sondern in modernen Architekturformen errichtet wurde, präsentiert dieses Haus um so mehr eine original altholländische Innenausstattung. Mit rund 300 Exponaten erzählt es wie in einem Museum die Geschichte vom Kap und seiner holländischen Heimat.

Was bei den anderen historischen Gebäuden kaum mehr vorhanden ist, zeigt diese Sammlung von antiken Möbeln, Kunstwerken, Porzellan, Stoffen und Nutzgegenständen. Egal ob es elegantes Mobiliar im Patrizierstil ist, die einfachere, ländliche Variante Cap Country oder die Folk Furniture, schlichte Einrichtung als reines Gebrauchsmobiliar, alle drei Stile spiegeln die damalige, vielschichtige Kapgesellschaft wieder. Die lokalen Möbeltraditionen entwickelten sich und hinzu kamen die stilistischen Einflüsse aus Europa, die zeitverschoben den Kapstil mit beeinflussten.

Dabei vermochte das Barock den Kapstil am meisten zu beinflussen. Ebenso das verspielte Rokkoko. Der Kap Neo-Klassizismus bis hin zum Regency Stil galt als letzter typischer Kapstil. Im Cape Grace kann man Truhen aus exotischen Harthölzern mit kunstvollen Beschlägen bewundern, die typischen langen Holzbänke mit geschnitzten Rückenlehen und dünnem Sitzgeflecht aus Leder. Wertvolle asiatisches Porzellan aus dem 18. Jahrhundert einst von den Handelsschiffen der Ost-Indien Gesellschaft nach Südafrika gebracht, erinnert in den Farben Blau und Weiß an die Zeit, als die zerbrechlichen Gegenstände in ganz Europa Hochkonjunktur hatten.

In den Räumen des Hotels werden die Zeiten von Jan van Riebeeck und seinen Landsleuten wieder lebendig. Sie waren in erster Linie Bauern, die erstmalig riesige Ländereien bestellen konnten und selbstbewusst genug waren, um ihren eigenen Stil und ihre eigene Architektur zu entwickeln.

(Eva-Maria Mayring)

(Das historische Haupthaus von Lanzerac, vor 325 Jahren erbaut; traditionelle Innenausstattung im Hotel Lanzerac - Fotos: Mayring)