Anerkennung für Modernisierung

Die GEWOFAG hat für die Modernisierung ihrer Siedlung „Ramersdorf Mitte“ eine Anerkennung beim „Preis für Bauen im Bestand“ erhalten. Die Anlage mit rund 360 Wohnungen zwischen Ayingerstraße, Führichstraße und Rupertigaustraße wurde von 2011 bis 2016 saniert und durch Aufstockungen und Neubauten ergänzt. Mit neuen großen Wohnungen für Familien, barrierefreien Wohnungen und großzügigen, ruhigen Gemeinschaftsbereichen mit Sitz- und Spielmöglichkeiten hat die GEWOFAG die gesamte Wohnanlage aufgewertet. Die Auszeichnung wurde von der Bayerischen Architektenkammer sowie dem Kultusministerium verliehen.

„Unser Projekt ‚Ramersdorf Mitte – Familien zurück in die Stadt‘ zeigt, wie wir durch Neubau und Aufstockung ein Quartier verbessern. Wir haben jetzt familien- und seniorenfreundliche Wohnungen, die den Bedürfnissen unserer Mieter gerecht werden. Außerdem ist es uns so gelungen, die Bewohnerschaft zu verjüngen und zu durchmischen“, erklärt Klaus-Michael Dengler, Sprecher der Geschäftsführung der GEWOFAG. „Die Mieterinnen und Mieter, die während der Bauarbeiten in ihren Wohnungen bleiben konnten, haben einiges mitgemacht. Umso mehr freuen wir uns jetzt über das Ergebnis, und natürlich sind wir stolz über die Anerkennung.“

Die GEWOFAG hat 98 Wohnungen neu gebaut. Weitere 39 Wohnungen sind in den Aufstockungen entstanden. Bei 224 überwiegend kleinen Bestandswohnungen hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft Fassade, Fenster und das Dach gemäß Standard KfW-Effizienzhaus 85 (EnEV 2009) energetisch saniert. Die Sanierung wurde im bewohnten Zustand durchgeführt.

Der Preis „Bauen im Bestand“ wurde dieses Jahr erstmalig verliehen – für zukunftsweisende architektonische Konzepte, die die Geschichte des Bestands in besonderem Maße berücksichtigen und sich damit um einen vorbildlichen Umgang mit bestehender Bausubstanz verdient gemacht haben. (BSZ)

(Die Aufstockung an der Führichstraße/Ecke Ayingerstraße - Foto: GEWOFAG)