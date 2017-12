Aufwendig und detailgetreu renoviert

Das historische Torgebäude der BMW Group Classic zählt zu den schönsten Fassaden der bayerischen Landeshauptstadt. Am 14. Dezember verlieh die Stadt München zum 45. Mal den Fassadenpreis und in diesem Jahr zählt auch das Entree zur Geschichte der BMW Group zu den Preisträgern.



Das Gebäude ist Teil der im Jahr 2016 neu eröffneten Heimat der BMW Group Classic. Im Rahmen der Verleihung im Festsaal des alten Rathauses nahm Ulrich Knieps, Leiter BMW Group Classic, den Preis in Empfang. „Das Torgebäude mit seinem charakteristischen Uhrenturm und dem Firmenschriftzug ‚Bayr. Motoren Werke’ ist der Eingang zur Heimat der BMW Group Classic auf historischen Grund: Hier haben wir im Jahr 1918 als noch junges Unternehmen die erste eigene Produktionsstätte für Motoren errichtet.“

Mit dem Fassadenpreis zeichnet die Landeshauptstadt München Eigentümerinnen und Eigentümer aus, die die Fassaden ihrer historischen Gebäude durch vorbildliche Renovierungs- und Gestaltungsmaßnahmen wieder in „neuem altem“ Glanz erstrahlen lassen und damit das unverkennbare Münchner Stadtbild bewahren. Die Gutachterkommission lobte die aufwendige, detailgetreue Renovierung und bezeichnete das Gebäude als Vorzeigeobjekt, welches nun gestalterische Maßstäbe für das gewerblich geprägte Gebiet an der Moosacher Straße setzt.

Dem Erwerb des Gebäudekomplexes im Jahr 2014 folgte eine aufwendige, fast zwei Jahre andauernde Bauphase. Die denkmalgeschützten Gebäudeteile wurden mit großem Aufwand renoviert und erstrahlen nun in altem Glanz. „Historische Bausubstanz erhalten, dabei ein neues Besuchererlebnis und ideale Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter zu schaffen, stellte eine große Aufgabe dar. Umso mehr freut uns die große Anerkennung der Stadt München mit dieser Auszeichnung“, sagte Herbert Grebenc, Bereichsleiter Real Estate Management und Konzernsicherheit BMW Group.

Für Besitzer und Fans klassischer Fahrzeuge der Marken BMW, MINI und Rolls-Royce ist die neue Adresse der BMW Group Classic ein Anlaufpunkt für Informationen und Dienstleistungen rund um den Erhalt und die Pflege ihrer Automobile und Motorräder. In der historischen Produktionshalle werden Fahrzeuge und zahlreiche weitere Exponate aus der umfangreichen Sammlung der BMW Group Classic präsentiert. Die dort geschaffenen Räumlichkeiten und Eventflächen können auch für Veranstaltungen gebucht werden. Außerdem werden Führungen angeboten, die den Teilnehmern einen Überblick über den neuen Standort und die Geschichte des Unternehmens vermitteln. Für Besucher geöffnet ist auch das Café „Mo 66“, von dem aus der Blick direkt in die gläserne Fahrzeugwerkstatt des BMW Group Classic Center fällt.

Seit 1969 vergibt München den Fassadenpreis. 2017 wurden 23 Fassadenpreise und sieben Lobende Erwähnungen an private und öffentliche Preisträgerinnen und Preisträger überreicht. (BSZ)

(Historische Aufnahme des Torgebäudes - Foto: BMW Group)