Bauen für ein besseres Leben

Francis Kéré baut in seiner Heimat Westafrika Schulen. In althergebrachter Weise: aus Lehm. Einfach und schön. Er begreift Bauen als Chance, die Welt besser zu machen. Bildungs- und Kulturbauten sind ihm überhaupt eine Herzensangelegenheit. Für ihn, der in Burkina Faso geboren ist, einem Land, das als ärmstes der Welt gilt, ist Bildung ein hohes Gut. Er war damals das erste Kind in seinem Dorf, das je eine Schule besucht hat. Heute hält er als Professor Vorträge an der Eliteuniversität von Harvard.

Der 52-jährige gilt als wichtiger internationaler Vertreter einer sozial engagierten Architektur. Mit elegant simplen Lösungen für komplexe Probleme. Der Architekt setzt auf Nachhaltigkeit und Low-Tech-Projekte. Beispielsweise, wenn er Dächer einfach anhebt oder in diese handgefertigte Tontöpfe mit offenen Böden setzt, um damit für natürlichen Luftaustausch und Kühlung zu sorgen. Was in einem Land, wo die Sonne im Zenith steht, wichtig ist.

Ausbildung als Schreiner



Anfangs wurden seine Ideen ressourcenschonender Technologie skeptisch beäugt. Die Leute aus seinem Dorf erwarteten sich mehr Stahl und Glas von dem Mann, der im Ausland reichlich Erfahrungen sammeln konnte. Mittlerweile ist er in seiner Heimat richtungsgebend auch auf dem Gebiet des sozialen Wohnungsbaus.

Nach seiner Ausbildung zum Schreiner, studierte er in Deutschland an der TU in Berlin Architektur. Ein Stipendium hatte es ihm ermöglicht. In Berlin führt Kéré, der sich als deutscher Architekt versteht und geschliffen deutsch spricht, ein höchst erfolgreiches Architekturbüro. Ein Ausnahmetalent, das kommenden Generation ein Vorbild sein will. Das ist ihm bereits gelungen. Fragt man Schüler seines Dorfes, was sie später einmal werden wollen, antworten diese: „Ich will Kéré werden.“ Da freut sich der Architekt und meint humorvoll: „Ich bin ein Beruf“.

Im Spagat zwischen global denken und lokal handeln baut er neben Schulen, Bibliotheken, Krankenhäuser, Theater, Wassertürme und Showräume für Label-Stores. Letzteres, um Geld zu verdienen, das er dann in soziale Projekte seiner Stiftung „Schulbausteine für Gando e.V.“ steckt. Wichtige Preise, wie den „Aga Khan Award for Architecture“ hat er bereits mit seinem ersten Werk, der Grundschule in Gando, gewonnen, die er 2001, drei Jahre vor seinem Architekturdiplom, vollendet hat. Neun Jahre später begleitete er architektonisch den visionären Künstler und Theatermacher Christoph Schlingensief bei seinem berühmten Projekt Operndorf Afrika.

Jetzt ist der Grenzgänger zwischen Kulturen und Kontinenten in München angekommen. Dass er es geschafft hat, in den heiligen Hallen der Pinakothek der Moderne mit einer Einzelausstellung gewürdigt zu werden, kann der Wahlberliner selbst fast nicht glauben. Es sei ein „Festtag“ für ihn, gesteht er auf der Pressekonferenz zu dieser Rückschau seiner Werke der vergangenen 15 Jahre. So charmant kokettiert nur Kéré, der es versteht, mit der ihm eigenen Art des Understatements auch hierzulande ebenso viel Sympathie wie Charisma auszustrahlen. Und gleichzeitig will er ein neuer Oscar Niemeyer werden, scherzt er. „Kommen sie“, sagt er immer wieder und führt von Raum zu Raum seiner Ausstellung, die so aufgebaut ist, als würde man durch sein bisheriges Leben wandern.

Da steht am Anfang das Bild des Walds – eine Aneinanderreihung entrindeter Holzstämme. Hier erzählt der Sohn des Stammesoberhaupts von Gando seine Geschichte, die tief verwurzelt ist mit der Kultur seiner Ahnen. Als eine Art Initiation wurde auch der junge Kéré aus seinem Heimatdorf hinaus in den Wald geschickt, um sich drei Monate allein in der Wildnis durchzuschlagen.

Kéré wurde stets getrieben vom Willen zu lernen, sich weiterzubilden und sein Wissen wieder zum Wohle der Gesellschaft in sein Heimatdorf zurückzubringen. Das ist ihm gelungen. Den Holzstämmen folgen dann Lehmziegel und Tontöpfe. Lehm, so genannte Agobe wird mit dem Zuschlag von sechs bis zehn Prozent Zement zu Blöcken geformt und unter der Sonne Afrikas getrocknet, erklärt er. So entsteht nachhaltiges, heimisches Baumaterial, das die Dorfbewohner selbst herstellen. Gleichzeitig können sie ihr Know-how und ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit stärken.

Der Ausstellungsbesucher wandert auf einem akustischen Klangteppich typischer Dorfgeräusche entlang stilisierter runder Bauernhäusern und begegnet dem Menschen Kéré und seinen Arbeiten auf vielfältige Weise. Anhand von Fotos, Filmbeiträgen, Entwürfen und Modellen.

Zupackende Art



Mit der Ausstellung mit dem Titel Francis Kéré. Radically Simple knüpft Museumsleiter Andreas Lepik an die vor drei Jahren gezeigte Ausstellung „Afritecture. Bauen mit der Gemeinschaft“ an, wo bereits Werke von Kéré erstmals in München gezeigt wurden. Es ist nicht zu übersehen, dass ein großes Freundschaftsverhältnis oder noch besser eine gewisse Geistesverwandtschaft zwischen dem Theoretiker sowie Mentor Lepik und dem Praktiker sowie Baukünstler Kéré besteht. Wer sonst auch könnte es sich erlauben, mit begleitendem Schmunzeln des Hausherrn fest installierte Museumsexponate zu Demonstrationszwecken gewaltsam vom Sockel zu heben, womit zugleich seine stets beherzt zupackende Art erkennbar wird.

Die Werkschau beleuchtet auch Kérés rege Ausstellungstätigkeit. Jüngst war er Gast auf der Architekturbiennale in Venedig mit seinem Projekt für das neue Parlamentsgebäude seines Landes in der Hauptstadt Ouagadougou. Nicht weniger spannend zu werden verspricht auch die erst jüngst offiziell verkündete Zusammenarbeit mit Chris Dercon. Für die Volksbühne in Berlin wird unter Kérés Federführung auf dem Gelände des Flughafens Tempelhof ein mobiles Theatergebäude entstehen.

(Angelika Irgens-Defregger)



(Die Ausstellung „Francis Kéré. Radically Simple“ ist noch bis 26. März 2017 in der Münchner Pinakothek der Moderne zu sehen)