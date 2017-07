Bekenntnis zum Standort

Mit dem LOC37P entstand auf dem Roche-Werksgelände in Penzberg ein neues Labor- und Bürogebäude im Wert von rund 119 Millionen Euro. Der Spatenstich auf Raster 37, westlich von Biologics IV, erfolgte am 23. Juli 2015. Seit dem zweiten Quartal 2017 läuft bereits der Erstbezug. In den neuen Laboren finden sechs Abteilungen des Bereichs Pharma und zwei Abteilungen des Bereiches Diagnostics Platz. Bei den rund 180 Büroarbeitsplätzen wird das Smart-Working-Prinzip groß geschrieben. Ebenfalls eine neue Heimat im LOC37P findet das neue Biotechnologische Ausbildungszentrum, das mit dazu beiträgt, auch zukünftig den hohen Ausbildungsstandard am Standort zu gewährleisten. Auch der werksärztliche Dienst samt angegliedertem Gesundheitszentrum bezieht in diesem Gebäude ein neues Zuhause. Ebenso wird eine Cafeteria nicht fehlen. Archiv- und Lagerflächen sowie die Technik belegen das Untergeschoss des neuen sechsstöckigen Gebäudes. Die gesamte Nutzfläche des Gebäudes beträgt rund 22 500 Quadratmeter.

In den vergangenen drei Jahren investierte der Konzern rund 600 Millionen Euro in insgesamt fünf Großprojekte am Standort. Der Ausbau der Produktionskapazitäten ermöglicht es Roche, die weltweit gestiegene Nachfrage nach pharmazeutischen Wirkstoffen und diagnostischen Tests zu bedienen. Darüber hinaus stärken Investitionen in die Ausbildung die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens in Deutschland und des Wirtschaftsstandorts Oberbayern.

„Die kräftigen Investitionen der Staatsregierung in den vergangen zehn Jahren zeigen Früchte: Bayern ist heute Biotech-Standort Nr. 1 in Deutschland. So kommen acht von zwölf zugelassenen Medikamenten deutscher Biotech-Unternehmen aus Bayern, bei den Arbeitsplätzen konnten wir seit 2011 einen Zuwachs von 32 Prozent verzeichnen und fast die Hälfte des deutschen Wagniskapitals für diese Zukunftsbranche ist 2016 nach Bayern geflossen. Penzberg ist dank Roche in Bayern ganz vorne mit dabei und baut diese Spitzenstellung durch ein klares Bekenntnis zum Standort und wuchtige Investitionen weiter aus. Das ist Powerplay zum Wohle der Menschen – weiter so“, würdigte Ministerpräsident Horst Seehofer anlässlich des Festakts in einem Grußwort das Engagement von Roche.

Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner hob vor allem auch die Investitionen in die Ausbildung hervor. „Gut ausgebildete Fachkräfte sind der Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg. Roche investiert konsequent in die entscheidenden Faktoren der Zukunft. Investitionen in Innovationen und Mitarbeiter machen den Erfolg von Roche aus.“ Die Investitionen von Roche seien zugleich ein klares Bekenntnis zum Standort Penzberg, so die Ministerin weiter.

180 neue Arbeitsplätze

Insgesamt entstehen durch den Ausbau, wie bereits kurz erwähnt, rund 180 neue Arbeitsplätze am Standort Penzberg, an dem heute fast 6000 Mitarbeiter beschäftigt sind. Der Neubau ist jetzt auch das größte Gebäude auf dem Werksgelände in Penzberg. „Die Investitionen stärken die Rolle von Roche Deutschland als wichtigen Innovationsstandort innerhalb des Konzerns“, sagte Verwaltungsratspräsident Christoph Franz. „Die deutschen Standorte tragen maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg von Roche bei. Möglich macht dies die Erfahrung und das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit dem neuen Ausbildungszentrum wollen wir jungen Menschen aus der Region noch bessere Perspektiven in der dualen Ausbildung bieten.“

Die zunehmende Digitalisierung im Gesundheitswesen bietet viele Chancen: So ermöglichen die Nutzung neuer Datenquellen sowie die Analyse und Integration dieser Daten schnellere Forschungsergebnisse und eine Verbesserung der individuellen Patientenversorgung. „Mit Pharma und Diagnostik unter einem Dach sowie zahlreichen Partnerschaften im Bereich der Digitalisierung sind wir hervorragend positioniert, die personalisierte Medizin weiter voranzubringen“, erklärte Christoph Franz. „In der Krebsbehandlung legen wir beispielsweise einen Schwerpunkt auf Genomanalysen, die es ermöglichen, bestmögliche, auf das genetische Profil des einzelnen Patienten zugeschnittene Therapien zu identifizieren.“

Roche treibt in Penzberg als Center of Excellence für Personalisierte Medizin die Digitalisierung in Forschung, Entwicklung und Produktion aktiv voran. In der zweiten Jahreshälfte 2017 wird das Partnerunternehmen Foundation Medicine sein erstes europäisches Labor für die Genomanalyse am Standort Penzberg eröffnen und die Kompetenzen und das Know-how von Roche in diesem Bereich weiter stärken. (BSZ)

(Das Werksgelände von Roche in Penzberg aus der Luft gesehen - Foto: Roche)