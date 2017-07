BEN eröffnet

Der Leiter der Obersten Baubehörde, Helmut Schütz, und die Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer, Christine Degenhart, eröffneten vor Kurzem im Rahmen eines Festakts im Münchner Haus der Architektur die Beratungsstelle Energieeffizienz und Nachhaltigkeit der Bayerischen Architektenkammer (BEN). Die neue Beratungsstelle bietet fachübergreifende, unabhängige sowie dienstleistungsund anbieterneutrale Erstberatungen zu allen zentralen Aspekten von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit beim Planen und Bauen.

„Das energieeffiziente und nachhaltige Bauen stellt eine höchst komplexe Aufgabe dar, die eine gezielte, neutrale Beratung in Anspruch nehmen darf. Unser Ziel ist es, zukunftsfähigen Projekten durch kompetente Fachberatung wertvolle Impulse zu geben - ökonomisch darstellbar und im Sinne der Baukultur“, betonte Kammerpräsidentin Degenhart. Eigentümer von Gebäuden, künftige Bauherren, Städte und Gemeinden, Investoren, Handwerker, Architekten, Stadtplaner und Ingenieure können das kostenfreie Beratungsangebot, das in Kooperation mit dem Innenministerium umgesetzt wird, in Anspruch nehmen.

„Um den Gebäudebestand für den Klimawandel fit zu machen, sind Know-how und Augenmaß erforderlich. Die Arbeit der Beratungsstelle Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Baustein zum Gelingen der Energiewende. Deshalb unterstützt der Freistaat den Aufbau der neuen Anlaufstelle für Planer und Bauherren auch finanziell“, sagte der Leiter der Obersten Baubehörde bei der Eröffnung.

Beratungstermine werden regelmäßig in München und Nürnberg angeboten. Sie können unter Tel. 089- 139 880 – 88 oder ben@byak.de vereinbart werden. Zum Beratungsangebot, zu den Terminen und zum Ablauf der Beratungen informieren zudem www.byak-ben.de sowie ein kostenloser Flyer. (BSZ)