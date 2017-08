Brücken, Strom und Geschichte

Auf seiner traditionellen Sommertour informierte sich Bau- und Verkehrsminister Joachim Herrmann in diesem Jahr über den Ausbau der Bahninfrastruktur im ostbayerischen Raum sowie den Baufortschritt am „Museum der Bayerischen Geschichte“ in Regensburg.

Zunächst ging es mit dem DB Regionalexpress von Nürnberg durch Mittel- und Oberfranken bis nach Marktredwitz und von dort zurück durch die Oberpfalz nach Regensburg. Der Regionalexpress ist mit der für besonders kurvige Strecken vorteilhaften Neigetechnik ausgestattet. Mithilfe dieser Technik, die von der Firma Krauss-Maffei ursprünglich für militärische Zwecke entwickelt wurde, können Züge schneller durch Kurven fahren. Das wiederum verkürzt die Fahrzeiten erheblich und ermöglicht bessere Anschlüsse.

Während der Fahrt wurden von Herrmann und Bayerns Bahnchef Klaus-Dieter Josel unter anderem die kürzlich gestartete Vorentwurfsplanung zur Elektrifizierung der Strecke Nürnberg-Marktredwitz sowie der S-Bahn-Ausbau im Nürnberger Nordosten thematisiert. In diesem Zusammenhang forderte der Minister, den S-Bahn-Ausbau in die Planung mit aufzunehmen. Denn, so Herrmann, der Raum Nürnberg wächst weiter und man müsse „die Alternativen zum Individualverkehr verbessern“.

Die Bahnstrecke rechts der Pegnitz ist laut Josel „sehr anspruchsvoll“, da es darauf 23 gußeiserne Eisenbrücken sowie zahlreiche Tunnels gibt. Insbesondere die Brücken stellen laut Josel ein Problem dar, da sie in die Jahre gekommen sind und eigentlich erneuert werden müssten. Allerdings hat der Denkmalschutz diese historischen Brücken als schützenswert eingestuft, da sie zum einen zum Erscheinungsbild des Pegnitztals gehören und zum anderen ja auch ein Tourismusfaktor sind.

Fünf Brücken werden

auf Zeit ertüchtigt

Die Bahn beabsichtigt laut Josel, zunächst einmal vier dieser 23 Brücken neu zu bauen und fünf auf Zeit so zu ertüchtigen, dass sie noch 20 bis 30 Jahre genutzt werden können. In diesem Zusammenhang machte Herrmann deutlich, dass man sich nicht „von der Optik der Brücken aufhalten“ lassen könne – „wenn man sie bewahren kann, dann ja, aber nicht um jeden Preis“ –, denn „es geht nicht um Nostalgie, sondern um die Gestaltung der Zukunft der Verkehrsentwicklung“.

Zur Elektrifizierung der Strecke rechts der Pegnitz sagte der Minister, dass man jetzt die Dinge anschieben müsse, wenn in zehn bis 15 Jahren etwas fertig sein solle. Mit Blick auf die wachsenden Probleme durch Dieselabgase forderte Herrmann eine Elektrifizierung alter Bahnstrecken und sprach sich für ein „Sonderprogramm Elektrifizierung“ aus. Da könne man eine Menge für die Energiewende tun. Er werde das Thema bei möglichen Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl einbringen. Und Josel ergänzte, dass rund 40 Prozent der bayerischen Bahnstrecken derzeit noch mit Diesel-Triebwagen befahren werden.

Die Bahn wird nach Josels Worten in Kürze in die Planungen für die Strecke zwischen Hof und Regensburg einsteigen. Damit soll vor allem die Strecke für den Güterverkehr attraktiver werden. Darüber hinaus wäre der Abschnitt nach einer Elektrifizierung dann auch für den Personen-Fernverkehr interessant. Unabdingbar dafür seien aber Lärmschutzmaßnahmen, ohne die es keine Akzeptanz für den Streckenausbau in der Bevölkerung geben werde.

In Regensburg besuchte Herrmann das Museum der Bayerischen Geschichte, dessen Gebäudeteil „Bavariathek“ durch einen Brand schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es ist immer noch nicht klar, wie die Schäden, die vor allem durch den starken Rauch in der sogenannten Bavariathek entstanden sind, behoben werden können. Erst wenn das feststeht, kann man seriös sagen, so Peter Thumann, Leiter des Staatlichen Bauamts Regensburg, wann das neue Museum für Bayerische Geschichte in Regensburg eröffnet werden kann. Denn durch die entstandenen Schäden müsste zum Teil schon Bestehendes zurück- und dann wieder neu gebaut werden.

Das Staatliche Bauamt Regensburg wurde 2012 mit der Planung und Realisierung des Museumsprojekts betraut und hatte einen internationalen Architektenwettbewerb ausgelobt, an dem sich laut Thumann 254 Büros beteiligten. Das Preisgericht zeichnete 2013 die Arbeit des Architekturbüros Woerner Traxler Richter aus Frankfurt am Main aufgrund ihrer umfassenden Auseinandersetzung mit dem städtebaulichen Kontext der Regensburger Altstadt sowie der Qualität und der Flexibilität eines attraktiven Flächenangebots für die musealen Funktionen mit dem 1. Preis aus.

Das Foyer ist

gebäudehoch

Als städtebauliche Idee greift die Konzeption die Elemente des historischen Stadtgefüges auf. So lässt der Entwurf des neuen Museums die ehemalige Lage des Hunnenplatzes und der Eschergasse im Gebäude wieder aufleben. Das gebäudehohe Foyer verbindet als innenliegender „Hunnenplatz“ durch seine Transparenz die Altstadt- mit der Donauseite.

Im Erdgeschoss des Museums werden Flächen für einen Schauraum (3D-Projektionen), Sonderausstellungen, Veranstaltungen, Museumsshop und -gastronomie angeboten, das gesamte Obergeschoss ist der Dauerstellung vorbehalten. Die Fassade des Museums ist im Norden erdgeschossig nach innen gezogen, sodass der Zugang von der Donauseite besonders betont und Innen- und Außenraum miteinander verwoben werden. Für Veranstaltungen und Museumszwecke werden Flächen im Außenbereich angeboten, wodurch das Museumsumfeld belebt und in das Gesamtkonzept einbezogen werden kann.

Die Höhenentwicklung des Museumskomplexes orientiert sich am Maßstab der donauseitigen Bebauung, der kreative Umgang mit dem Thema „geneigtes Dach“ bewirkt eine differenzierte Dachlandschaft. Als eigenständiger Baukörper schließt die Bavariathek (Lehr- und Forschungseinrichtung sowie Archiv zur Bayerischen Geschichte) die Blockbebauung des bestehenden Brüchnerquartiers. (Friedrich H. Hettler)

(Das Museummit dem großen Domfenster; die Bavariathek wie sie geplant ist und der Eingangsbereich nach dem Brand - Visualisierungen: wörner traxler richter – Staatliches Bauamt Regensburg (2); Foto: Staatliches Bauamt Regensburg/Stefan Hanke)