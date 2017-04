Dynamische Ausstellungsräume

m Ortseingang von Hof, direkt an der Fuhrmannstraße gelegen, errichtete Motor-Nützel auf einer Gesamtfäche von insgesamt 55 000 Quadratmetern modernste Verkaufs- und Servicestellen für die Marken Audi, Volkswagen Pkw, Volkswagen Nutzfahrzeuge und SKODA. Dafür investierte die oberfränkische Autohausgruppe über 20 Millionen Euro.

Es entstand das Audi Zentrum Hof nach modernster Terminal-Architektur, das neue Volkswagen Zentrum Hof auf Basis des Volkswagen Modulkonzepts, ein SKODA-Schauraum, 180 Gebrauchtwagenplätze für „Audi Gebrauchtwagen:plus“ und „Das WeltAuto“ sowie ein hochmodernes Lack- und Karosseriezentrum.

Geplant und umgesetzt wurde das Automobil-Zentrum-Hof von archiNetwork aus Zell am Main, als Generalunternehmer konnte die Firma Markgraf gewonnen werden. Auch die Auswahl der ausführenden Unternehmen erfolgte unter Berücksichtigung der regionalen Zugehörigkeit.

Der Neubau ist ein klares Bekenntnis der Motor-Nützel Unternehmensgruppe zum Standort Hof und zur Region Hochfranken. Die Entscheidung für das neue Automobil-Zentrum-Hof hat ihre Wurzeln in der Historie und Tradition von Motor-Nützel. Fortschritt sowie höchste Produkt- und Servicequalität entspricht der Unternehmensphilosophie, die die Geschäftsleitung und Mitarbeiter immer wieder motiviert, Bestleistungen für Kunde und Fahrzeug zu bieten. Gemäß dem Leitbild von Motor-Nützel, basiert der geschäftliche Erfolg auf verlässlichen ethischen und kaufmännischen Werten.

Die Investition in den neuen Standort war zudem erforderlich, da die bestehenden – nur angemieteten – Standorte in der Kulmbacher und Erlhofer Straße die hohen Anforderungen an Architektur, Handelsplatz und Gelände nach Herstellerstandards nicht mehr erfüllten.

Neben einer hohen Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft besitzt die Geschäftsleitung von Motor-Nützel auch die erforderliche Erfahrung, das Automobil-Zentrum-Hof in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Beweise für diese Expertise und Rentabilität sind beispielsweise die Standorte in Bamberg und Kulmbach, in die in den vergangenen Jahren ebenfalls investiert wurde. Ganz im Sinne der Hans und Emma Nützel Altenstiftung, der alleinigen Gesellschafterin der Motor-Nützel GmbH, ist dies die Grundlage für eine nachhaltige Leistungsfähigkeit, Wirtschaftskraft und Sicherung der Arbeitsplätze der oberfränkischen Unternehmensgruppe. Im neuen Automobil-Zentrum-Hof arbeiten rund 130 Mitarbeiter.

Geneigte Wände

Terminal Architektur Audi: Die Gebäudestruktur des Audi terminal ist primär geprägt durch seine dynamischen Ausstellungsräume. Mit ihren gekurvten Räumen und geneigten Wänden werden die Ausstellungsräume zum bestimmenden Element der Architektur. Das Gebäude ist zweigeschossig und modular aufgebaut.

Modulkonzept Volkswagen: Grundlage des Volkswagen Modulkonzepts ist eine Architektur, die neutral sowie funktional ist und so optimale Inszenierungsmöglichkeiten für Produkt und Marke ermöglicht. Die Funktionen innerhalb des Handelsplatzes sind in inhaltlich definierte Funktionsmodule zusammengefasst. Diese sind im Wesentlichen die Module Schauraum, Annahme, Werkstatt und Teiledienst.

Die errichteten Gebäude entsprechen dem KFW-Standard 55. Das Automobil-Zentrum-Hof verfügt über eine Photovoltaik-Anlage zur theoretischen 100-prozentigen Abdeckung des Eigenbedarfs (mit 500 kW Peak). Das Zentrum nutzt eine zentrale Wärmeerzeugung für die Deckung der Grundlast durch 220 kW regenerative Nahwärme von einer benachbarten Biogasanlage und einem Pufferspeicher von 15 000 Litern. Die Spitzenlastabdeckung wird durch einen 900 kW Gas-Brennwertkessel gesichert. Die Wärmeübergabe in die Verkaufs- und Ausstellungsräume sowie in die Werkstätten erfolgt durch eine Betonkernaktivierung. Ferner verfügt das Automobil-Zentrum-Hof über eine biologische Wasseraufbereitung zur Wiederverwendung des bei der Autoreinigung anfallenden Wassers.

Die Lackieranlage befindet sich auf Top Niveau, denn Motor-Nützel legt großen Wert auf einen perfekt aufeinander abgestimmten Karosserie- und Lackierprozess. Die Fahrzeuge werden beginnend mit den Karosseriearbeiten (an neun Hebebühnen) weiter über die Spachtelarbeiten (an zehn Vorbereitungsarbeitsplätzen) bis zu den beiden hochmodernen Lackier- kombikabinen mit Doppeltrocknern und dem abschließenden Finish hochprofessionell bearbeitet.

Grünes Eingangsportal

Das neue Audi-Zentrum-Hof entstand, wie bereits erwähnt, nach modernster Audi terminal Bauweise. Im Mittelpunkt des Konzepts steht die Präsentation der Modelle und das Erleben der Marke Audi. Der terminal verkörpert auf eindrucksvolle Weise die Werte der Marke – allen voran den Anspruch an Dynamik. Die Kurve im Ausstellungsraum, zentrales Element im Audi terminal, simuliert eine reale Straßensituation, auf der alle Fahrzeuge auf Kurvensegmenten stehen.

Die neutrale und funktionale Architektur mit ihrem weißen Rahmen prägt das neue Volkswagen Zentrum in Hof. Die wesentlichen Module Schauraum, Annahme, Werkstatt und Teiledienst sind zu einem modernen Handelsplatz zusammengefügt und orientieren sich an marktspezifischen Gegebenheiten und schaffen so die Grundlage für hohe Kundenzufriedenheit.

Mit seinem markanten grünen Eingangsportal und der großen, lichtdurchfluteten Glasfassade begrüßt der neue SKODA Schauraum seine Besucher. Die Architektur des neuen Schauraums in Hof basiert auf einfachen, klar erkennbaren Formen bei Tag und einem modernen Lichtkonzept bei Nacht.

Zentral auf dem Gelände des neuen Automobil-Zentrums gelegen, entstand zudem ein Gebrauchtwagen-Zentrum mit Platz für 180 Fahrzeuge nach neuesten Herstellerstandards und den Vorgaben der anspruchsvollen Zertifizierungen für „Audi Gebrauchtwagen:plus“ und „Das WeltAuto“. (BSZ)

(Das neue Audi Zentrum; das Automobil-Zentrum aus der Luft gesehen; in der Werkstatt und das Reifenlager - Fotos: Motor-Nützel)