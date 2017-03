Energieeffizient und barrierefrei

Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen die Gebäude des ehemaligen Bayerischen Kriegsministeriums, die Leo von Klenze entworfen hatte, in die Nutzung der Staatlichen Archive Bayerns über. Die weitgehend zerstörten Gebäude wurden zwischen 1965 und 1967 nach altem Vorbild wiederaufgebaut und an die Zwecke der Archivverwaltung angepasst.

Der sogenannte Bauteil A, Ludwigstraße 14, wurde 2014 saniert. 2017 folgt die Sanierung des Bauteils B, Schönfeldstraße 3, in dem das Staatsarchiv München untergebracht ist. Im Jahr 2018 wird die Sanierung des Bauteils C, der Eingangsbereich des Bayerischen Hauptstaatsarchivs in der Schönfeld-straße 5, folgen.

Durchgeführt werden eine Fassaden- und eine Fenstersanierung, womit auch eine Energieeinsparung und eine CO2-Reduzierung erreicht werden soll. Zusätzlich werden Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit durchgeführt.

Die Bauarbeiten haben bereits im Februar begonnen und werden voraussichtlich bis Oktober 2017 dauern. Die Benützbarkeit des Staatsarchivs München ist in dieser Zeit in den Räumen des Bayerischen Hauptstaatsarchivs gewährleistet. Dadurch kann es zu Einschränkungen im Benützungsbetrieb kommen.

Der Abschluss der Umbaumaßnahmen wird rechtzeitig bekanntgegeben. Außerdem wird spätestens zum Tag der Archive 2018 allen Interessentinnen und Interessenten das frisch sanierte Staatsarchiv München in Führungen vorgestellt. (BSZ)