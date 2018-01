Gewaltige Dimensionen

Wer den Neubau der Franz Mensch GmbH zum ersten Mal sieht, muss der Aussage des Bauunternehmers Unglehrt zustimmen. Die runde Fassade mit Lisenen und die parkähnliche Außenanlage beeindrucken auf den ersten Blick.

Wegen starker Expansion verlegte die Franz Mensch GmbH ihren Firmensitz im September 2017 von Eresing nach Buchloe (Allgäu) und investierte dazu rund 21 Millionen Euro. Dieser Firmenumzug ist die größte gewerbliche Neuansiedlung in Buchloe seit über 30 Jahren.

Auf einer Grundstücksfläche von 50 000 Quadratmetern entstanden eine Lagerhalle, die rund 11 000 Quadratmeter umfasst, und ein hochmodernes Bürogebäude, das etwa 2800 Quadratmeter einnimmt.

Das vollautomatische Hochregallager bildet das Herzstück des neuen Firmensitzes und nimmt eine Fläche von 5600 Quadratmetern ein. Mit einer Länge von 154 Metern, einer Höhe von 25 Metern und einem Volumen, in das 370 Einfamilienhäuser passen, zählt das Hochregallager zu den größten in Süddeutschland.

Die Automatisierung ermöglicht zu jeder Zeit eine sichere Bestandsführung mit aktuellsten Informationen. Ein zentraler Leitstand überwacht alle anfallenden Materialbewegungen. An der Übergabestation wird jede Palette gemessen, geprüft und ins Hochregallager befördert. Dort wird die Palette mit einer von fünf Regalbediengeräten vollautomatisch an ihren Stellplatz gebracht.

„Für das neue Hochregallager wurden 240 Kilometer Stahl verbaut. Das ist länger als die Strecke von München nach Stuttgart“, erzählt Geschäftsführer Achim Theiler. Das Lager bietet Platz für 44 000 CCG1-Paletten. „Das entspricht etwa 1500 Lkw-Zügen“, so Theiler. Allein für das Hochregallager wurden 1000 Tonnen Stahl verbaut. In einer rekordverdächtigen Bauzeit von nur vier Monaten wurde der Stahlbau im März 2017 fertiggestellt.

Zusätzlich ist das Logistikzentrum der Firma Mensch mit einem Kleinteile-Lager mit rund 2000 Artikeln, die als Anbruchkartons verkauft werden, zwölf Lkw-Andockstationen und einem hochmodernen Versandbereich ausgestattet. Das Besondere: Die äußerst ergonomischen Arbeitsplätze. Da die Ware auf Griffhöhe ist, kann sie ohne Bücken und schweres Tragen weiterverarbeitet werden.

Für das Thema Brandvermeidung setzt Franz Mensch auf die innovative Technik einer Inertisierungsanlage. Im Gegensatz zu klassischen Sprinklern funktioniert die Inertisierung durch Sauerstoff-Reduktion. Das gesamte Hochregal ist hermetisch abgeriegelt und es herrscht ein Luftsauerstoffgehalt wie in 4000 Metern Höhe. Das bedeutet, dass jede Flamme sofort erstickt und ein Feuer gar nicht erst entstehen kann.

„Dank modernster Technik und Automatisierung können wir nun Kundenaufträge mehr als doppelt so schnell abwickeln“, berichtet Theiler weiter. Dank der Zusammenlegung der Läger in Gersthofen (bei Augsburg), Hamburg und dem alten Firmensitz in Eresing (Oberbayern) erreicht das Unternehmen künftig eine Lieferbereitschaft von 98 Prozent. „Unsere Kunden werden unsere neue Performance lieben: Bestellungen bis 12 Uhr werden noch am gleichen Tag verschickt“, verspricht Theiler.

Der Neubau ist in Sachen Energie und Umwelt auf dem neuesten Stand der Technik. Der neue Firmensitz ist gefördert nach KfW 55, der derzeit höchste Standard. Um das zu erreichen, musste der Bau mit einer sehr hohen Dämmung ausgestattet werden, um im Winter so wenig wie möglich heizen zu müssen. Geheizt wird über eine Grundwasserheizung mit einer Grundwasserpumpe, die mit Strom betrieben wird. Der Strom wird von einer 1500 Quadratmeter großen Photovoltaikanlage auf dem Dach der Logistikhalle produziert. Damit ist fast der gesamte Strombedarf der Franz Mensch GmbH abgedeckt. „Unseren Strom, den wir brauchen, erzeugen wir selbst.“, erklärt Achim Theiler. Der neue Firmensitz wird somit eine ausgeglichene Energiebilanz vorweisen können und mit 100 Prozent Ökostrom arbeiten.

Runde Fassade

mit Lisenen

Das dreistöckige Bürogebäude fällt durch seine runde Fassade mit Lisenen auf. Dank der bodentiefen Glasfront arbeiten die Mitarbeiter in hellen und freundlichen Räumen. Die hochmoderne Innenausstattung bietet großzügige Konferenzräume mit Videotechnik, moderne Büros, eine große Dachterrasse sowie Teeküchen auf jedem Stockwerk. Ein echtes Highlight ist die Cafeteria mit Außenterrasse und Bouleplatz. Über einen Skywalk kommt man vom Bürogebäude in die Lagerhalle. Die parkähnliche Außenanlage ist ideal für einen Spaziergang in der Mittagspause.

„Viele sind mit einem jährlichen Wachstum von zwei Prozent zufrieden. Wir nicht.“ Da sind sich die beiden Geschäftsführer Achim und Axel Theiler einig. Und genau das ist es, was das Großhandelsunternehmen auszeichnet. Das Familienunternehmen wurde 1972 gegründet und ist in den letzten Jahren extrem gewachsen. Um der steigenden Nachfrage der Kunden auch in Zukunft gerecht zu werden, musste expandiert werden. Franz Mensch verzeichnet seit 15 Jahren ein stetiges, zweistelliges Wachstum.

Die Franz Mensch GmbH gehört zu den europaweit führenden Herstellern von Produkten für Reinigung, Hygiene und Verpackung. Das inhabergeführte Familienunternehmen ist seit über 45 Jahren Ansprechpartner, wenn es um Einweghandschuhe, Hygiene- und Schutz-Bekleidung, Sicherheit sowie Prävention geht. Franz Mensch beschäftigt am Standort in Buchloe knapp 130 Mitarbeiter und strebt mittelfristig danach, auf insgesamt 160 Arbeitsplätze anzuwachsen. (BSZ)

(Das Werk aus der Luft gesehen - Foto: Franz Mensch GmbH)