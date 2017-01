Handwerk, Forschung, Maschinenbau

Der Gewerbepark NOVA in Neufahrn bei Freising steht kurz vor der Vollendung. Auf dem 115.000 Quadratmeter großen Gelände entstehen flexibel nutzbare Büro-, Lager-, Produktions- und Serviceflächen mit einer Gesamtfläche von 72.000 Quadratmetern für gut 30 Unternehmen. Zwei Neubauten mit rund 31.000 Quadratmetern Mietfläche sind bereits fertiggestellt. 3700 Quadratmeter Hallen- und Büroflächen sind zudem bereits vermietet. Zwei weitere Bestandsimmobilien, ein Produktions- und ein Lagergebäude, werden derzeit umfangreich modernisiert und für eine Neu- und Nachvermietung in mehrere Mietflächen unterteilt. Das Baurecht liegt nun komplett vor. Die Fertigstellung aller Baumaßnahmen und somit des gesamten Gewerbeparks wird für Herbst diesen Jahres erwartet. Der erste Mieter wird im Februar seine Räumlichkeiten im neuen Gewerbepark beziehen können.

„Wir erhalten enorm viele Anfragen nach freien Mietflächen im NOVA Gewerbepark, insbesondere von Unternehmen aus den Bereichen Forschung, High Tech und produzierendes Gewerbe. Mit diesem Projekt bieten wir schließlich mittelständischen Unternehmen eine der seltenen Gelegenheiten, im Norden Münchens Teil eines modernen, gemischt-genutzten Gewerbeparks zu werden, der sich durch eine bunte Mieter- und Nutzungsstruktur auszeichnet“, sagt Daniel Fielitz, zuständiger Senior Projektmanager bei BEOS. „Im süddeutschen Raum und gerade im Norden Münchens sehen wir eine große Nachfrage nach Unternehmensimmobilien. Das sind typischerweise gemischt genutzte Gewerbeobjekte mit den Nutzungsarten Büro, Fertigung, Service, Lager und Distribution. Mit dem neuen Gewerbepark NOVA Neufahrn bieten wir passgenaue Lösungen für die Flächenanforderungen des örtlichen Mittelstands“, ergänzt Katja Rüdiger, Leiterin Süddeutschland bei BEOS.

Der Standort wurde im Jahr 1967 von AVON Cosmetics für die Entwicklung und Produktion von Kosmetikartikeln geplant und errichtet. Im Dezember 2014 erwarb die BEOS AG die Liegenschaft für eine internationale Investorengruppe mit dem Ziel, den Standort zu repositionieren und zu einem modernen Gewerbepark zu entwickeln. Im Fokus stehen dabei die Förderung des Mittelstands und dadurch die Schaffung von Arbeitsplätzen. Gleichzeitig soll der Mieter- und Gewerbemix zu Synergieeffekten und einer damit verbundenen neuen Dynamik am Standort führen. Hauptzielgruppen sind Unternehmen aus den Bereichen der leichten Produktion, Fertigung und Lagerung. Hierzu zählen etwa Handwerks- und Forschungsbetriebe sowie Unternehmen aus der Maschinenbau- und Automobilbranche. Im Gewerbepark werden zudem neue Gastronomieangebote das umliegende Quartier bereichern.

Das prominent am Ortseingang von Neufahrn gelegene Areal profitiert unter anderem von der guten Anbindung zum Münchener Flughafen. Diese Nähe ermöglicht nicht nur die regionale, sondern auch die internationale Anbindung der künftigen Mieter. Außerdem ist Neufahrn mit Anschlüssen zur A9, A92 und A99 optimal an das Autobahnnetz angebunden. Mit S- und U-Bahn lässt sich die Münchener Innenstadt schnell erreichen. In enger Absprache mit der Gemeinde wurden etwa eine Million Euro in die neue Verkehrserschließung West investiert, damit keine zusätzlichen Verkehrsbelastungen auf umliegende Wohngebiete zukommen. (BSZ)