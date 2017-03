Hochmodernes Forschungsgebäude

Der Neubau des Zentrums für Energie und Information (ZEI) bildet den baulichen Auftakt an der nördlichen Zufahrt zum Forschungsgelände Garching. Der kompakte, dreigeschossige Baukörper setzt im heterogenen Umfeld der Hochschulbauten ein deutliches Zeichen, besonders durch sein weit auskragendes Dach für Photovoltaikelemente. Der Baukörper ist von der Straße zurückversetzt, sodass ein kleiner, überdachter Empfangsbereich entsteht, ein Platz des Ankommens und der Kommunikation. Ein Gebäudeeinschnitt markiert den Haupteingang des kubischen Baukörpers. Der Eingang führt in das Herzstück des Instituts mit seiner lichten, dreigeschossigen Forumshalle, dem zentralen Raum der wissenschaftlichen Kommunikation mit Einblicken in die zur Halle hin verglasten Arbeitsbereiche.

Das ZEI gliedert sich in drei Nutzungsbereiche, die durch das dreigeschossige Atrium miteinander verbunden sind. Im südlichen Teil des Erdgeschosses liegt der zentrale Forumsbereich mit dem großen Forumssaal und zwei Seminarräumen mit Sichtbezug in das Simulationslabor im Norden, das als zweigeschossiger Raum bis ins Untergeschoss reicht. Die Zonierung von Labor-, Seminar- und Bürobereich setzt sich in den beiden Obergeschossen fort, um eine wirtschaftliche Ver- und Entsorgung der unterschiedlichen Nutzungsbereiche zu erzielen. Die zur Halle verglasten Büroflächen umgeben U-förmig das zentrale Atrium, ebenso verglast sind die Labore und Werkstätten, die im nördlichen Teil des Gebäudes einen kompakten und hochinstallierten Block bilden.

Die Fassade des Baukörpers gliedert sich in eine offene, transparente Erdgeschossfassade mit raumhohen Pfosten-Riegel-Konstruktionen und geschlossenen weißen Fassadenflächen mit Glaspaneelelementen. Die dunkle Metallpaneelfassade der Obergeschosse wird durch eine horizontal umlaufende, helle Bänderung und durchlaufende Fensterbänder gegliedert.

Der Neubau des Zentrums für Energie und Information entspricht den Vorgaben der aktuellen EnEV. Die direkte Nutzung des Brunnenwassers auf dem Hochschulcampus für die Abdeckung der Grundlastkühlung bringt bei diesem Gebäude im Vergleich mit einer mechanischen Kompressionskältemaschine je nach Einsatzdauer der technischen Anlagen bis zu 210 Tonnen CO2-Einsparung pro Jahr. Die hocheffiziente Wärmerückgewinnung bei den Lüftungsanlagen erzielt im Vergleich zu Anlagen ohne Wärmerückgewinnung und je nach Betriebsweise bis zu 115 Tonnen CO2-Reduzierung pro Jahr. Auf dem Dach gibt es eine Installationszone für Photovoltaikanlagen. Diese sind Bestandteil der Forschung.

Das Gebäude an der Lichtenbergstraße, das nach einem Entwurf des Münchner Architekturbüros Fritsch + Tschaidse Architekten GmbH errichtet wurde, beherbergt 2291 Quadratmeter hochmoderne Forschungsflächen. Anfang April 2017 werden die Wissenschaftler in das Gebäude einziehen. Der Freistaat Bayern finanziert das Projekt mit 17 Millionen Euro.

In dem Forschungsgebäude sollen wechselnde Arbeitsgruppen an Themen zur Energiegewinnung, -speicherung und -infrastruktur wirken. Das Gebäude selbst ist Bestandteil der Forschung.

Das Gebäude auf dem Campus Garching ist auf diese Aufgabe zugeschnitten: Auf dem Dach erzeugen Photovoltaikanlagen elektrische Energie und ermöglichen Experimente mit eigens entwickelten Photovoltaik-Modulen. Außerdem stehen den Forschern eine Simulationshalle für ein Smart-Grid und Labore für organische Photovoltaik sowie Batterieforschung zur Verfügung.

Auf drei Etagen sind Büroräume für 88 Mitarbeiter zu finden. Nutzer sind die Geschäftsstelle und Nachwuchsforschergruppen der Munich School of Engineering – MSE –, der Lehrstuhl für Erneuerbare und Nachhaltige Energiesysteme sowie die an Verbundforschungsprojekten beteiligten Lehrstühle.

Das Zentrum für Energie und Information (ZEI) soll zudem für Bürgerbeteiligungsverfahren zum Thema Ausbau der Energieinfrastruktur aus ganz Bayern offen stehen. Für diesen Zweck stehen unter anderem im Erdgeschoss ein Forumssaal für etwa 200 Personen und das offene Atrium sowie die angeschlossenen Seminarräume zur Verfügung.

Das Zentrum für Energie und Information (ZEI) ist Teil der Munich School of Engineering (MSE). Dort sollen Energietechnik und Informationstechnik miteinander verknüpft werden. Damit stellt sich die Technische Universität München (TUM) mehr denn je der großen Herausforderung, Konzepte für eine sichere Energieversorgung zu erstellen. Die Forscher unterschiedlicher Disziplinen arbeiten dabei Hand in Hand. Die MSE ist als Integratives Research Center das Bindeglied für die interdisziplinäre Energieforschung. (BSZ)

(Zur Halle hin verglaste Büroflächen. Die dreigeschossige Forumshalle und das Treppenhaus - Fotos: Oliver Jaist)