LED-Beleuchtung bringt Kirche erst richtig zur Geltung

Nach dreijahriger Bau- und Restaurierungsphase waren im Oktober 2016 die Arbeiten im Innenraum der Ludwigsthaler Kirche auf der Zielgeraden angelangt. Die Baugerüste, die in den Jahren zuvor den Blick in den Innenraum weitgehend beherrschten, wurden abgebaut. Die auf den Simsen unter der Kuppeldecke neu installierte LED-Beleuchtung erhellt nun den Innenraum der Kirche und insbesondere die Deckenmalereien, die sich dazu in frischen Farben präsentieren. Dieses neu installierte Beleuchtungskonzept, das im wahrsten Sinne des Wortes ein ganz neues Licht in das Kircheninnere bringt, ist neben der Restauration der Ausmalungen das erste, was dem Kirchenbesucher sofort ins Auge fallt.

Erstmals in der gut 110-jährigen Geschichte dieses Kirchenbauwerks sind die Ausmalungen vollständig in ihrer ganzen Pracht und Vielfalt zu bewundern. Das zweifelhafte Prädikat, eine der dunkelsten Kirchen im Bayerischen Wald zu sein, trägt die Ludwigsthaler Kirche nun sicher nicht mehr. Auch an die Besucher, die außerhalb einer Messe die Kirche besuchen, ist gedacht worden: Neben dem Haupteingang kann die Beleuchtung über eine Zeitschaltuhr mit Münzeinwurf eingeschaltet werden.

Ein kleiner Teil der Wandmalereien blieb vom Restaurationsprozess ausgenommen. Auf der Orgelempore, einem für die Öffentlichkeit so nicht zugänglichen Bereich, hatten die Restauratoren entdeckt, dass sich in den vielen Jahren immer wieder Personen mit Namen, Kürzeln und Datum quasi als Graffitti an den Wänden verewigt hatten. Diese sollen nach Ansicht der Restauratoren sowie der Kirchenverantwortlichen auch für die Zukunft so erhalten bleiben. Die kleinen Kritzeleien an den Wänden wurden als zeitgeschichtliches Dokument bewertet und werden nun auch für die kommenden Generationen sichtbar bleiben.

Gereinigte Orgelpfeifen



Der neue Altar besteht aus Glas und Messing. Die Orgel wurde einer umfassenden Auffrischung unterzogen. Die Orgelpfeifen aus Blei wurden entfernt und gereinigt, dort wo nötig auch ausgebessert. Teile des ledernen Blasebalgs waren über die Jahre schadhaft geworden und mussten repariert werden. Der Spieltisch des Instruments wurde in der Werkstatt der Orgelbaufirma Eisenbarth in Passau überholt.

Einen neuen Platz in der Kirche bekam das große Marienbild, das lange Zeit das Wandbild Johannes des Täufers hinter dem Taufbecken verdeckte. Frisch restauriert und gereinigt, von Staub und Kerzenruss der vielen Jahrzehnte befreit, steht es jetzt links neben dem Haupteingang in einem neuen, dort auch beleuchteten Platz.

Renoviert wurden auch die Türen und die Holztreppe zum Turm, ebenso die großen Eingangstüren. Auf drei Millionen Euro wurden die Gesamtkosten geschätzt, die Pfarrei kam jedoch mit 1,6 Millionen Euro aus. (Frank Bietau)

