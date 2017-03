Die Modernisierung der 98 Wohneinheiten der Fischer-von-Erlach-Straße 25 in Pasing-Obermenzing ist abgeschlossen. Die GEWOFAG hat in der Siedlung Mitterfeldstraße, das erste von drei geplanten Modernisierungsprojekten, innerhalb von sechs Monaten umgesetzt. Das Unternehmen sanierte die gesamte Gebäudehülle, erneuerte Fenster und Balkonglaselemente und führte eine umfassende Betonsanierung durch. Insgesamt investierte die GEWOFAG drei Millionen Euro in die Maßnahmen.

Die notwendigen Maßnahmen wurden wie geplant zwischen April und Oktober 2016 umgesetzt. Im Frühjahr 2017 werden darüber hinaus die Außenanlagen sowie die Feuerwehrzufahrten überarbeitet. Noch im März 2017 startet die GEWOFAG mit ihren Modernisierungsarbeiten am zweiten Gebäudekomplex in der Fischer-von-Erlach-Straße 27. Klaus-Michael Dengler, Sprecher der GEWOFAG-Geschäftsführung, ist mit der Durchführung der Maßnahmen zufrieden: „Wir legen großen Wert darauf, dass sich unsere Mieterinnen und Mieter wohlfühlen. Dazu gehören ein attraktives Wohnumfeld und moderne Standards. Wir bedanken uns bei allen Mieterinnen und Mietern für Ihre Geduld während des Umsetzungszeitraums.“ Die GEWOFAG achtet bei allen baulichen Schritten sorgfältig darauf, die Einschränkungen für die Mieterinnen und Mieter möglichst gering zu halten.

Seit 1969 steht die Wohnanlage mit insgesamt 98 Wohneinheiten auf neun Etagen. Jetzt zeigt sich der Stahlbetonfertigteilbau innen wie außen in neuer Aufmachung: Mit den Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen kommt die GEWOFAG auch gesetzlich den energetischen Vorgaben nach. So wurden unter anderem Fassadenelemente rückgebaut und ein modernes Wärmedämmverbundsystem integriert. Modern und auf dem neuesten Stand präsentieren sich auch der Eingangsbereich, inklusive neuer Haustür und überarbeiteter Klingelanlage – sowie das mittig im Gebäude situierte Innentreppenhaus mit neuen Geländern und neuer großer Dachglaskuppel. Nun gehen die Modernisierungsarbeiten in der Fischer-von-Erlachstraße 27 weiter: Neben einer neuen Fassade werden auch hier Balkone saniert, Fenster getauscht und notwendige Brandschutzmaßnahmen umgesetzt.

Die GEWOFAG-Siedlung zwischen der Mitterfeldstraße und der Fischer-von-Erlach-Straße im Münchner Stadtteil Pasing-Obermenzing wurde in zwei Bauabschnitten in den Jahren 1969 und 1977 errichtet. Die Siedlung umfasst 15 Einzelgebäude mit 840 Wohneinheiten und 45.833 Quadratmetern Wohnfläche. Alle Objekte in der Siedlung sind – typisch für die damalige Entstehungszeit – in Stahlbetonfertigteilbauweise mit Flachdach errichtet worden. Das Gebäude in der Fischer-von-Erlach-Straße 25 verfügt über dreiseitig durchgängig verlaufende Balkone. Auch typisch für diese Bauzeit sind die umlaufend vorhandenen Blumenpflanztröge und die vorgehängten Waschbetonplatten. (BSZ)

(Das sanierte Treppenhaus mit Dachglaskuppel - Foto: Uwe Kurenbach)