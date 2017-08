Neubau statt Altbausanierung

In Hohentengen gelang es, einen fünfgruppigen, nach neuesten pädagogischen Erkenntnissen geplanten Kindergarten, durch kluge Kalkulation besonders wirtschaftlich zu realisieren: Statt einen Kita-Altbau zu sanieren, entschloss man sich zum Verkauf. Nun standen der Gemeinde mit dem Erlös von 600 000 Euro plus der genehmigten Sanierungssumme von 1,4 Millionen Euro insgesamt 1,9 Millionen Euro für eine Neubaumaßnahme zur Verfügung – bei üblichen Kosten von durchschnittlich 500 000 Euro pro Kindergartengruppe ein mutiges Unterfangen. Folglich wurde der L-förmige Neubau in Hybridbauweise errichtet.

Aufzugsschacht, Treppen, Nasszellen und Schmutzschleuse wurden in Stahlbeton ausgeführt, die Wände in herkömmlicher Holzrahmenbauweise. Bei den teilweise über 7,5 Meter freispannenden Decken- und Flachdachkonstruktionen setzen die Planer tragende, präzise im Werk vorgefertigte Brettsperrholz-Rippenelemente Ligno Rippe Q3 Akustik für die Geschossdecken sowie Ligno Block Q3 Akustik als Dachelemente ein. Räume bis zu 70 Quadratmetern Größe konnten so schnell und wirtschaftlich ohne Unterzüge überdeckt werden.

Guter Trittschallschutz

Rund 100 Kinder werden im Haus betreut – guter Trittschallschutz zwischen Ober- und Erdgeschoss ist also besonders relevant. Durch Anwendung der Lignotrend-Decken wurde eine besonders gute Qualität erreicht: So trägt unter anderem eine Kalksplittschüttung in den Zwischenräumen der Lignotrend-Deckenelemente dazu bei, auch polternde, tieffrequente Gehgeräusche zu unterbinden. Wo es die Raumnutzung erforderte, wurden die Elemente bereits werkseitig mit endfertigen, raumakustisch wirksamen Echtholzuntersichten ausgestattet. Bei Decken in untergeordneten Zonen verzichteten die Planer auf die Akustik-Ausrüstung und sparten somit Geld.

Als formstabile Gesamtpakete vereinen die massiven Lignotrend Holzbauteile Statik, endfertige Holzansicht und Raumakustik in einem und sind zertifiziert baubiologisch einwandfrei. Sie garantieren dabei Brand-, Wärme- und Schallschutz. Akustikabsorption oder Elektroleitungen können bereits im Werk in die Elemente integriert werden – so geht der Baufortschritt vor Ort zügig voran. (Iris Darstein-Ebner)