Neue Wohnungen in München-Perlach

An der Hochäckerstraße in München-Perlach entsteht ein vielfältiges Wohnquartier, das die GEWOFAG entscheidend mitgestaltet. Nun hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft wieder rund 140 bezahlbare Wohnungen fertiggestellt. Insgesamt baut die GEWOFAG auf ihren vier Baufeldern 271 Wohnungen sowie mehrere soziale Einrichtungen. Die Planungen für den nächsten Bauabschnitt mit rund 30 Wohnungen sowie einem Kinder- und Familienzentrum und einem Nachbarschaftstreff laufen bereits. Insgesamt investiert die GEWOFAG rund 67 Millionen Euro in die Neubaumaßnahmen an der Hochäckerstraße.

„Die GEWOFAG gestaltet das neue Stadtquartier an der Hochäckerstraße entscheidend mit. Bei einem so großen Neubauprojekt ist es für ein lebendiges und gut gemischtes Quartier wichtig, dass auch bezahlbarer Wohnraum und die notwendige soziale Infrastruktur geschaffen werden. Beides garantiert die GEWOFAG“, sagt Klaus-Michael Dengler, Sprecher der Geschäftsführung der GEWOFAG. „Auch um das Thema Schallschutz haben wir uns gekümmert. Unsere Mieterinnen und Mieter können ruhig schlafen, obwohl das Gebäude neben der Autobahn steht. Zugleich schirmt es das ganze Quartier vor Lärm ab."

Rund 100 der insgesamt 271 Wohnungen sind bereits seit dem Frühjahr bezogen (Baufeld WA 1). Weitere 140 Wohnungen im Baufeld WA 2.2 werden gerade fertiggestellt. Eine Kindertagesstätte, eine integrative Wohngemeinschaft sowie der Bau von insgesamt 180 Stellplätzen in mehreren Tiefgaragen sind ebenfalls Bestandteil des Projekts. Kindergarten, Spielplatz und Grünflächen liegen im unmittelbaren Wohnumfeld. So sind die Wege an der Hochäckerstraße für Familien kurz und die Kinder müssen keine Straßen überqueren, um die Einrichtung zu erreichen. In der Tiefgarage sind einige Stellplätze so vorgerüstet, dass dort später Ladestationen für E-Autos angebracht werden können.

In den Baufeldern WR 1 und WA 3.2 entstehen 27 Wohnungen sowie ein Kinder- und Familienzentrum und ein Nachbarschaftstreff. Der Baubeginn ist für Sommer 2019 genplant, die Fertigstellung für Ende 2020. Die Wohnungen der GEWOFAG an der Hochäckerstraße sind nach unterschiedlichen Modellen gefördert: einkommensorientierte Förderung (EOF), München-Modell-Miete und kommunales Wohnungsbauprogramm (KomPro/B).

Mit Blick auf die Autobahn im Westen und die Hochäckerstraße im Süden erfüllen die Gebäude erhöhte Anforderungen an den Lärmschutz. Gleichzeitig schirmen sie das gesamte Quartier gegen den Straßenlärm ab. Gemeinschaftlich nutzbare, bepflanzte Dachterrassen fördern das nachbarschaftliche Miteinander. Auch an die ansässige Vogelwelt wurde gedacht. Für spezielle Einbauten für Mauersegler und Haussperlinge erhielt die GEWOFAG eine Artenschutz-Auszeichnung durch den Landesbund für Vogelschutz in Bayern. (BSZ)