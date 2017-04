Neuer Glanz in altem Gemäuer

Am Freitag, den 24. März 2017, wurde der sogenannte Mittel- oder Altbau der Jean-Paul-Schule in Wunsiedel eingeweiht. Er ist das Zentrum des Schulkomplexes, bestehend aus Grundschule, Mittelschule, Dreifachturnhalle und Lehrschwimmhalle, der komplett generalsaniert wird. Die Sanierung der Grundschule und der Turnhalle sind bereits abgeschlossen. Was jetzt folgt, sind die Maßnahmen für die Mittelschule und die Lehrschwimmhalle.

Der sogenannte Altbau wurde 1929 eingeweiht als Zentralschulhaus, für die bis dahin im gesamten Stadtgebiet verteilten Schulräume. 1970 wurde das Gebäude renoviert und jetzt, 88 Jahre nach Inbetriebnahme, zu einem topmodernen Schulgebäude aufgerüstet.

Der Mittelbau wurde in seiner Erscheinung nach dem historischen Vorbild wiederhergestellt. Es wurde eine Dachdeckung aus Naturschiefer in traditioneller handwerklicher Ausführung gewählt. Die Fensterteilungen wurden entsprechend nach noch vorhandenen Fotografien ausgeführt.

Der am Gebäude angebrachte Granitschmuck wurde um die aus energetischen Gründen aufgebrachte Dämmstärke nach außen versetzt und in die neue Dämmfassade integriert, sodass das ursprüngliche Erscheinungsbild nach der Sanierung erhalten werden konnte.

Die Eingangstüren wurden entweder aufgearbeitet und wiederverwendet oder, wo dies nicht möglich war, neue Elemente nach dem alten Vorbild gefertigt.

Die neuen Innentüren erhielten eine Blendschale zum Flur hin, in der Optik einer Massivrahmentür mit Holzfüllung. Es gibt ein ausgeklügeltes Brandschutzsystem mit selbstschließenden Zwischentüren in den Gängen und überall zwei Fluchtwege.

Die Technik wurde komplett erneuert. Das Gebäude ist mit modernster LED-Beleuchtung ausgestattet. Jedes Klassenzimmer hat einen Internetzugang, Beamer oder Smartboard. Wlan ist in jedem Stockwerk vorhanden.

Im Werkraum befinden sich drei PC-Arbeitsplätze und ein 3-D-Drucker. Besonders stolz ist Rektor Erich Meinlschmidt auf seinen Naturwissenschaftsraum. Jeder Schüler hat an seinem Arbeitsplatz einen Gas- und Stromanschluss. Die Lehrer haben einen gläsernen Arbeitsplatz mit Abzug für ihre Experimente.

Die Nutzfläche beträgt 1960 Quadratmeter. Der umbaute Raum beläuft sich auf 14 813 Kubikmeter. Die Baukosten, ohne Baunebenkosten, betragen 5,85 Millionen Euro einschließlich Mehrwertsteuer. Mit Nebenkosten sind dies rund sieben Millionen Euro. Darin sind die Kosten für die Heizzentrale zu 100 Prozent sowie die anteiligen Kosten für die Interimsmaßnahmen (Containerschule, Auslagerung der Musikschule) und die Kosten der in diesem Bauabschnitt hergestellten Außenanlagen enthalten. Die Bauzeit umfasste Mai 2015 bis Dezember 2016.

Im Gebäude sind neben Klassen- und Verwaltungsräumen, Küche, Mensa und Heizzentrale, vor allem Fachräume untergebracht.

Die Nutzungsaufnahme der Küche erfolgte am 9. Januar 2017. Die Mensa wird von der Johanniter-Unfallhilfe betrieben. Täglich werden etwa 150 Essen frisch zubereitet. Das Menü gibt es für 3,65 Euro. Es beinhaltet eine Vorspeise, ein vegetarisches oder Fleischgericht, Salat, Nachspeise und ein Getränk. (BSZ)

(Ein Klassenzimmer und der Eingangsbereich - Fotos: Stadt Wunsiedel)