Prämierter Wohnungsbau

An der ehemaligen Funkkaserne im Münchener Norden hat das Münchner Architekturbüro ARCHiTEKTUR: ZWiNGEL/DiLG für die WOGENO 75 Wohneinheiten mit vielfältigen Gemeinschaftsbereichen für Bewohner und Nachbarn errichtet. Von den Wohnungen sind 60 Prozent gefördert und 40 Prozent freifinanziert. Ein Schwerpunkt bei dem Projekt ist mit etwa 1/3 der Wohnfläche die Errichtung von Wohnraum für junge Menschen (Auszubildende, Studierende, Berufsanfänger). Dem wurde mit Wohngemeinschaften und kleinen Wohnungen Rechnung getragen.

Um am südlichen Eingang zu dem Wohngebiet Domagkpark eine adäquate Auftaktsituation zu inszenieren und gleichzeitig das Gebäudevolumen an dieser Stelle zu proportionieren erhält der 8-geschossige Kopfbau einen Einschnitt, der einen großen Gemeinschaftsraum beinhaltet. Dadurch erscheinen die darüber liegenden vier Wohngeschosse leicht abgelöst, das Volumen wird akzentuiert. Der lang gestreckte Baukörper wiederum stuft sich über eine Folge von Dachterrassen zum Gemeinschaftsraum hin ab. So entsteht eine vielfältige Abfolge von Freiräumen innerhalb des Gebäudes, die der Gemeinschaft zur Verfügung stehen: eine überdachte Loggia am Gemeinschaftsraum, eine offene Dachterrasse als Vorplatz für den Turm-Baukörper und ein großer Dachgarten für Gemüseanbau und Zierpflanzen.

Das architektonische Herzstück des Gebäudes stellt die geschossübergreifende Flaniermeile dar, die den Baukörper modelliert und zusammenbindet. Sie mäandert durch das ganze Gebäude und verbindet als gemeinschaftlich genutzter Laubengang alle Wohnungen und Gemeinschaftsbereiche. So wird das Gebäude zur sozialen Skulptur, die als Ganzes von den Bewohnern genutzt wird.

Jetzt hat die Wohnbaugenossenschaft WOGENO München mit dem von ZWiNGEL/DiLG geolanten Wohnhaus im Domagkpark den Bauherrenpreis 2018 in der Kategorie Bauen für Nachbarschaften gewonnen. (BSZ)

(Der Innenhof des prämierten Gebäudes - Foto: Michael Heinrich)