Prämierter Wohnungsbau

100 neue, bezahlbare Wohnungen, errichtet in nur 180 Tagen in Holz-Systembauweise über einem öffentlichen Parkplatz: Das Pilotprojekt der GEWOFAG am Münchner Dantebad hat Vorbildcharakter in einer Stadt mit immer knapperem Wohnraum. Nun wurde das Ende 2016 fertiggestellte Gebäude – entworfen von Florian Nagler Architekten – mit dem Deutschen Bauherrenpreis 2018 in der Kategorie „Serielles und modulares Bauen“ ausgezeichnet.

„Wir sind sehr stolz auf diesen Preis. Er belohnt alle Kolleginnen und Kollegen, die hart gearbeitet haben, um dieses Bauvorhaben zu realisieren. Unser Dank gilt der Landeshauptstadt München für die reibungslose Zusammenarbeit und allen Projektbeteiligten“, sagt Klaus-Michael Dengler, Sprecher der Geschäftsführung der GEWOFAG.

Der Deutsche Bauherrenpreis ist die wichtigste Auszeichnung für die deutsche Bauwirtschaft und wird von der Arbeitsgruppe KOOPERATION des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, des Bundes Deutscher Architekten BDA und des Deutschen Städtetages seit 1986 vergeben. Das Leitbild „Hohe Qualität zu tragbaren Kosten“ trifft auch heute noch den Kern der Bauaufgaben im Wohnungsbau. Die Jury zeichnete zwölf der 33 nominierten Vorhaben in unterschiedlichen Kategorien mit einem Preis aus. Insgesamt wurden rund 180 Vorhaben eingereicht. (BSZ)

(Die öffentlichen Parkplätze unter dem Wohnhaus können wieder genutzt werden - Foto: Roland Weegen).