Schicker, multifunktionaler Bau

Der erste Baustein für die neue Ortsmitte Gilchings wurde am 25. März 1983 gesetzt. An diesem Tag wurde der Architektenwettbewerb für das neue Ortszentrum mit Rathaus und Bürgerhaus entschieden. Der 1. Preis wurde dem Architekturbüro Horst Teppert zuerkannt. Aufgrund der komplexen Aufgabe – das neue Ortszentrum Gilching in die bestehende, gewachsene Ortsstruktur einzufügen – war es notwendig, eine Grundstücksumlegung und das Bebauungsplanverfahren durchzuführen, um das Projekt realisieren zu können. Die Zielsetzungen bei der Planung des neuen Rathauses und Bürgerzentrums Gilching sind nach den Worten des Architekten die behutsame Einfügung des Bauvolumens in den städtebaulichen Kontext sowie die Abschirmung zur kleinteiligen Wohnbebauung im Nordwesten.

Das neue Rathaus und Bürgerzentrum ist von allen Seiten erlebbar, spürbar und präsent. Es definiert sich laut Teppert selbstbewusst und eigenständig in seiner Formensprache im Kontext des öffentlichen Raums und prägt somit markant die „Neue Ortsmitte“ Gilchings.

Der konzipierte Baukörper – gegliedert in Verwaltungsbau und Veranstaltungsbereich – sollte gleichzeitig störungsfreie Nutzungen zulassen. Die unterschiedlichen Funktionsbereiche wie Verwaltung und Veranstaltung bedingten natürlich unterschiedliche Anforderungen an die Räumlichkeiten. Die Gründe dafür:

– Unterschiedliche Nutzungszeiten (Abendveranstaltungen – normale Tagesbürozeiten).

– Mehrfachnutzungen des Foyers (Empfangs- und Pausenraum – Info-Stand, Ausstellungen) sowie

– unterschiedliche Anforderungen an die Konstruktion durch die erforderlichen unterschiedlichen Geschosshöhen und statischer Konstruktionshöhen aufgrund unterschiedlicher Deckenspannweiten.

Den Auftakt von Osten über die Pollinger Straße zum neuen Rathaus bildet die Torsituation zwischen dem dreigeschossigen Bereich des Verwaltungsbaukörpers und der gegenüberliegenden Gewerbe/Wohnbebauung, schreibt Teppert. Weiterführung der Einkaufpassage mit langgestrecktem Verwaltungs-Baukörper, der sowohl die Abschirmung zur kleinteiligen Bebauung im Nordwesten gewährleistet, als auch die Raumkante, welche die neue Platzkante zum Rathausplatz definiert. Durch das „Hineindrehen“ der Baukörperkanten des Verwaltungsbaus in die Sichtachsen der „Fußgängerzone am Markt“ und des Veranstaltungskörpers zum Hochstift-Freising-Weg ist das Rathaus auch auf größere Entfernung räumlich eindeutiger erlebbar, so der Architekt.

Die zwischen die Baukörper der Verwaltung und Veranstaltung angeordnete transparente, verbindende Eingangshalle dient zugleich als Foyer für Veranstaltungen und als Erschließungshalle des Verwaltungsbereichs. Die unterschiedlich erforderlichen Geschosshöhen waren somit leicht auszugleichen, erklärt der Planer. „Das Baufeld für das ehemals konzipierte Bürgerhaus wird als Grünzone freigehalten und dient mit dem bürgerfreundlich gestalteten Rathausplatz der Platzbelebung der „Neuen Ortsmitte“. Die Anordnung der öffentlichen Nutzung – Bücherei und Mediathek an der Pollinger Straße ist der Auftakt, Magnet und die Einleitung zum Rathausplatz.“

Hinsichtlich Funktion, Baukörperausformung, Nutzung, Materialität und vor allem der sozialpolitischen Bedeutung des öffentlichen Gebäudes mit öffentlichen Einrichtungen wie Veranstaltungs- und Sitzungssaal ist das Alleinstellungsmerkmal des Gebäudes, betont Teppert. Eine klare Trennung von Veranstaltungs- und Verwaltungsbereich sind für den Architekten notwendig, da unterschiedliche Geschäfts- und Öffnungszeiten bestehen. „Die Ablesbarkeit der unterschiedlichen Nutzungen ist durch die Gliederung der Baumasse in Eingangshalle, Verwaltung und Veranstaltung gegeben.“

Das neue Bürgerzentrum Gilchings steht präsent im öffentlichen Raum, erklärt der Planer, ist aus jeder hinführenden Straße wahrzunehmen und verdeutlicht dadurch die Wertigkeit und das Alleinstellungsmerkmal der Bauaufgabe „Rathaus und Bürgerzentrum“ in der Gemeinde Gilching. Zielsetzung waren vor allem, so Teppert, eine konzentrierte Amtsführung im Verwaltungsbereich und eine hohe bürgerfreundliche Aufenthaltsqualität im Sitzungs-, Veranstaltungs- und Bibliotheksbereich.

Die Eingangshalle dient als zentrale Erschließungshalle über drei Geschosse und als Orientierungspunkt für Veranstaltungs- und Verwaltungsbereich sowie des Einwohnermeldeamts. Sie dient als Foyer und Pausenraum bei Veranstaltungen, beinhaltet den Info-Stand, dient als Anlaufstelle (Empfang) und Verteiler des publikumsintensiven Verwaltungsbereichs (unter anderem Kasse, Soziales, Friedhof, Kinder und Jugend). Die öffentlichen, bürgernahen Bereiche sind somit direkt am Rathausplatz angesiedelt, betont der Architekt.

Die Bibliothek mit abgeschirmte Lesehöfchen



Der Veranstaltungssaal im Erdgeschoss kann zum Foyer erweitert werden und erfährt bei Aufführungen eine räumliche Erweiterung beim Bespielen des Saals auf den Rathausplatz hinaus – beispielsweise bei Gemeindefesten, Konzerten, Ausstellungen und Trauungen. Störungsfreie Nutzungen des Veranstaltungsbereichs im Erdgeschoss beziehungsweise des Sitzungssaals und des Trauungsbereichs im Obergeschoss sind durch Anordnung externer Zugänge auch außerhalb der Rathausgeschäftszeiten möglich, ergänzt der Planer in seiner Baubeschreibung. „Der Bibliothek ist ein vom Rathausplatz abgeschirmtes Lesehöfchen als Freifläche zugeordnet.“

Im 1. Obergeschoss des Verwaltungsbereichs sind die Abteilung 1 mit Bürgermeister und Geschäftsführung sowie die Finanzverwaltung und die Bauabteilung untergebracht. Das 2. Obergeschoss beinhaltet den Personalaufenthaltsbereich, Besprechungsraum und die extern erschlossene Hausmeisterwohnung. Während der Rathausöffnungszeiten und während Veranstaltungen ist auch die Tiefgarage für die Öffentlichkeit nutzbar. Die Erschließung erfolgt von der Tiefgarage aus über das Foyer im Untergeschoss direkt zum Veranstaltungsbereich. Sämtliche öffentliche Bereiche sind barrierefrei ausgeführt – zum Beispiel schwellenfreie Zugänge, behindertengerechte Aufzüge, betont Teppert. Im Veranstaltungsbereich und im Sitzungssaal gibt es Induktionsschleifen für Menschen mit Hörbeeinträchtigung vorgesehen. Die Bühne im Veranstaltungsraum ist rollstuhlgerecht erschlossen.

Das Architekturbüro Teppert hat den Einsatz von Solarenergie und Geothermie, das Bauen mit nachhaltigen Rohstoffen, das Recycling von Baumaterial in den Fokus der Planung gerückt. „Energieeffizienz hat viel mit Technik zu tun“, schreibt Teppert. Die Gemeinde Gilching hat hierfür dem Planungsbüro gute Fachplaner zur Seite gestellt. Das Ingenieurbüro PEG aus Gilching und das Büro Burnickl Ingenieure haben diese Planung sehr unterstützt.

Das neue

Rathaus und Bürgerzentrum ist als Nullenergiehaus geplant und realisiert. Dies bedeutet,dass das Gebäude genauso viel Energie erarbeitet (durch Photovoltaik und Geothermie), wie das Bauwerk als Energiemenge verbraucht. (FHH)

(Das Foyer, der Veranstaltungs- und der Sitzungssaal - Fotos: Bianca Stahl; die Gemeindebibliothek und die Wendeltreppe im Rathaus - Fotos: Horst Teppert)