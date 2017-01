Service und Beratung unter einem Dach

Die Sparkasse in Bayreuth ist seit fast 200 Jahren ein Teil der Geschichte der Stadt. Sie wurde 1823 gegründet und ist heute ein modernes Kreditinstitut und der größte Finanzdienstleister in der Region. Mitte der 1960er Jahre beschlossen die Verantwortlichen der damaligen Stadtsparkasse den Neubau einer Hauptstelle am Luitpoldplatz. Die feierliche Eröffnung des Sparkassengebäudes fand am 28. Oktober 1968 statt.

Im Laufe der nächsten Jahrzehnte wurde das Haus am Luitpoldplatz 11 aufgrund einer fortwährenden Expansion und den technischen Entwicklungen immer wieder modernisiert und erweitert. 2012 erfüllte das Sparkassengebäude nicht mehr die notwendigen Brandschutzbestimmungen. Die Genehmigung des Geschäftsbetriebs war bis Dezember 2013 befristet. Somit fasste der Verwaltungsrat den Beschluss zur Sanierung des Gebäudes. Doch ein Gutachten stellte diesen Beschluss in Frage. Nach einer sorgfältigen Bausubstanzanalyse des bestehenden Gebäudes hätten die Kosten zur Sanierung und Erneuerung des Tragwerks nur drei Prozent unter den Investitionskosten eines Neubaus gelegen. So fasste der Verwaltungsrat der Sparkasse im Februar 2013 den Beschluss zum Abriss und Neubau am Standort Luitpoldplatz.

Insgesamt neun Architekturbüros wurden eingeladen, an einem Planungsverfahren teilzunehmen und Entwürfe für das neue Kundenhaus zu entwickeln. Den Zuschlag erhielt das Architektur- und Ingenieurbüro Baurconsult.

Die Sparkasse hatte genaue Vorgaben zur Planung des neuen Bauvorhabens festgelegt, wie zum Beispiel die städtebauliche Einbindung des neuen Gebäudes nach stadtplanerischen Vorgaben. Ziel für eine kompakte Bauweise, bei der die zulässigen Außenabmessungen und die Geschossigkeit ausgenutzt werden sollten, war eine Bruttogeschossfläche von 6200 Quadratmetern. Durch die leichten Verdrehungen in der Grundgeometrie der unterschiedlichen Geschosse wurde der Planungsentwurf von Baurconsult auch als „Zauberwürfel“ bezeichnet.

Ab Januar 2014 begannen die Abrissarbeiten mit der Entkernung des alten Gebäudes. Im September 2014 rückte ein riesiger Abbruchbagger an. Schon im Dezember 2014 wurden 65 Bohrpfähle in den Untergrund eingebracht. Am 24. April 2015 wurde die Grundsteinlegung für das neue Kundenhaus gefeiert. Der Rohbau begann. Den Bauzaun verschönerte eine von Schulkindern gestaltete Outdoor-Ausstellung.

Ab Juli konnte man beobachten, wie das neue Gebäude in nahezu vier Wochen um jeweils ein Geschoss wuchs. So folgte am 26. Oktober 2015 das Richtfest, im März 2016 erhielt das Gebäude seine Natursteinfassade: Seeberger Sandstein aus Thüringen.

Der Neubau ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und unter Berücksichtigung der neuesten energetischen Maßstäbe geplant. Obwohl das Kundenhaus gegenüber dem Altbau über 21 Prozent mehr Grundfläche verfügt, benötigt es 50 Prozent weniger Heizenergie. Das Gebäude verfügt über eine hocheffiziente, kombinierte Heiz-/Kühlanlage. Dabei wird zum Beispiel die Abwärme aus den EDV Servern/Serverräumen der Raumheizung zugeführt. Zusätzlich erforderliche Wärme wird aus der Umgebungsluft entnommen.

Nach nicht einmal zwei Jahren Bauzeit (genau 20 Monate nach der Grundsteinlegung) konnte im Dezember 2016 die Einweihung gefeiert werden. Die Festrede übernahm Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz in Vertretung für Innenminister Joachim Herrmann. „Heute, fast 50 Jahre nach der Eröffnung des Sparkassengebäudes 1968, feiern wir die Fertigstellung des Kundenhauses am Luitpoldplatz. Dienstleistung und Vertrauen sind auch 2016 noch Werte, die die Sparkasse ausmachen“, so die Regierungspräsidentin.

Alle fünf Geschosse sind barrierefrei zugänglich



Ein Neubau im Zeitalter der Digitalisierung? Ja. Onlinebanking am Tablet oder Smartphone stehen keineswegs im Widerspruch zur stationären Geschäftsstelle, sie ergänzen sich vielmehr. Viele Kunden möchten beides in Anspruch nehmen und ihren persönlichen Ansprechpartner über unterschiedliche Wege und Medien erreichen können.

Im Kundenhaus am Luitpoldplatz betreuen rund 200 Mitarbeiter, von der Serviceberatung bis hin zu den Kompetenzcentern FirmenkundenCenter, VermögensBeratung und ImmobilienCenter, ihre Kunden. Alle Bereiche mit unmittelbarem Kundenkontakt sind hier aufgenommen. „Unser Kundenhaus ist ein klares Bekenntnis zu unserem öffentlichen Auftrag und zu unseren Kunden. Der Mensch-zu-Mensch-Kontakt ist uns wichtig. Darauf bauen wir und investieren in unserer Region in Qualität und Komfort sowie Nähe und Erreichbarkeit von Service und Beratung“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Wolfram Münch.

Vorstand Wolfgang Hetz ergänzt: „Unsere Kunden stehen auch in Zukunft im Mittelpunkt unseres Tuns und Handelns. Unsere Beraterinnen und Berater sind am neuen Standort, direkt im Zentrum von Bayreuth, für ihre Kunden da. Und das alles in einem zeitgemäßen und den Anforderungen an Finanzdienstleistung des 21. Jahrhunderts entsprechenden Umfeld.“

Alle fünf Geschosse des Kundenhauses sind barrierefrei zugänglich. Im Erdgeschoss sowie im 1. Stockwerk finden die Kunden ihre Anlaufstationen für Service, diskrete und ansprechende Beratungsräume sowie einen modernen Selbstbedienungsbereich. In den restlichen Geschossen sind das VermögensCenter, FirmenkundenCenter, ImmoCenter und Außenhandels-, Leasing- und Versicherungsspezialisten untergebracht.

Wolfram Münchs Resümee: „Notwendig war der Abriss des alten Gebäudes, weil die Anpassung an die Anforderungen des Brandschutzes in Verbindung mit erforderlichen statischen Veränderungen nahezu genauso teuer gewesen wäre, wie ein Abriss und ein Neubau. Deshalb haben wir uns, nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen, entschlossen, mit dem Kundenhaus in die Zukunft zu investieren. Dieser Neubau bietet einen echten Mehrwert für unsere Kunden. Sie finden hier alle Kompetenzcenter bis hin zu den Spezialisten sowie Service- und Beratungsbereiche.“ (BSZ)

(Der SB-Bereich und die Kundenhalle im Erdgeschoss - Fotos: Sparkasse Bayreuth)