Die Sanierung der HEIMAG-Siedlung Aubing im Münchner Westen ist in vollem Gang. Die GEWOFAG setzt in der Gilchinger-, Alto- und Wildenrotherstraße in vier Bauabschnitten Maßnahmen an 424 Wohneinheiten mit rund 32.000 Quadratmetern Wohnfläche um. Insgesamt investiert die GEWOFAG rund 29 Millionen Euro in das Projekt.

Die Arbeiten des ersten Abschnitts, mit denen die GEWOFAG im Frühjahr 2016 begonnen hat, sind bereits in der finalen Phase. Bis Ende des Jahres wird die Sanierung von 110 Wohnungen nördlich der Gilchinger Straße abgeschlossen. Parallel laufen im zweiten Abschnitt seit Anfang 2017 die Maßnahmen für 56 Wohneinheiten, die südlich der Gilchinger- und westlich der Altostraße liegen. Die Fertigstellung ist hier für das Frühjahr 2018 geplant. Ab 2018 folgen dann in der dritten und vierten Etappe insgesamt weitere 258 Wohnungen entlang der Gilchinger- und der Wildenrother Straße. Der Abschluss der Gesamtmaßnahme ist für 2020 vorgesehen.

Die Fassaden der zwischen 1976 und 1980 errichteten Siedlung werden instandgesetzt. Die drei- bis achtgeschossigen Gebäude erhalten neue Flachdächer, Fenster und Aufzüge. Außerdem saniert die GEWOFAG die Balkone, bringt ein Wärmedämmverbundsystem an und gestaltet die Hauseingänge neu.

Eine ganzheitliche Neuentwicklung der Außenanlagen umfasst das Projekt ebenfalls. Die Mieterinnen und Mieter wurden dabei beteiligt und konnten im Frühjahr dieses Jahres bei der Gestaltung des Spielplatzes in der Gilchinger Straße mitwirken. Die Einladung der GEWOFAG stieß auf großes Interesse und die Resonanz der Anwohnerinnen und Anwohner auf die Aktion war sehr positiv.

„Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass unsere Mieterinnen und Mieter gerne bei der GEWOFAG wohnen. Wir engagieren uns nachhaltig für zeitgemäße Standards und ein ansprechendes Erscheinungsbild aller unserer Quartiere. Die Maßnahmen in der Siedlung Aubing schreiten gut voran. Natürlich sind solche Bauarbeiten für die Mieter auch stets mit Unannehmlichkeiten verbunden. Wir bedanken uns daher herzlich für ihre Geduld und sind überzeugt, dass sie mit dem Ergebnis zufrieden sein werden“, sagt Klaus-Michael Dengler, Sprecher der Geschäftsführung der GEWOFAG. (BSZ)

(Im Frühjahr dieses Jahres haben die Maßnahmen des zweiten Bauabschnitts begonnen - Foto: Roland Weegen)