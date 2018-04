Teilsanierung abgeschlossen

Die GEWOFAG hat 171 geförderte Wohnungen der Siedlung „Hansapark“ in Sendling-Westpark saniert und dafür 4,3 Millionen Euro aufgewendet. Die Arbeiten haben im April 2017 begonnen und sind nun abgeschlossen. Lediglich die Außenanlagen richtet Münchens größte Vermieterin nun noch her. Insgesamt verfügt die Siedlung zwischen Hansastraße und Westpark über 550 Wohneinheiten. In den kommenden Jahren wird die GEWOFAG alle weiteren Wohnungen sanieren.

„Unsere Siedlung Hansapark stammt aus den 1990er-Jahren – hier gab es also Sanierungsbedarf. Nach den Belastungen durch Lärm und Staub während der Arbeiten können sich die Mieterinnen und Mieter jetzt über neue Fenster und Balkontüren sowie neue Fassaden freuen. Die sehr schön gelegenen Wohnungen sind nun in einem zeitgemäßen Zustand“, sagt Klaus-Michael Dengler, Sprecher der Geschäftsführung der GEWOFAG.

Die GEWOFAG hat umfassende Sanierungsarbeiten am bestehenden Wärmedämmverbundsystem (WDVS) durchgeführt sowie Fenster und Balkontüren ausgetauscht. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Fassaden und Treppenhäuser saniert und die Beleuchtung auf LED umgestellt. Das Dach wurde instandgesetzt. Nach Abschluss der jeweiligen Hauptbaumaßnahmen werden die Außenanlagen wieder hergerichtet.

Die im Stadtteil Sendling-Westpark westlich der Hansastraße gelegene Wohnanlage Hansapark der GEWOFAG hat ihren Namen von der schon 1899 benannten Hansastraße. Der damalige Oberbürgermeister Georg Kronawitter legte am 13. Juni 1989 den Grundstein für die Siedlung. Sie umfasst 550 Wohneinheiten mit insgesamt über 37.000 Quadratmetern Wohnfläche. In südlicher Richtung, direkt an die Gebäude im Hansapark angrenzend liegt der Westpark, der für die Internationale Gartenbauausstellung (IGA) 1983 angelegt wurde. (BSZ)

(Die Wohnungen grenzen direkt an den Westpark an - Foto: Roland Weegen).