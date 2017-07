Verschnaufpause vom Stress

Direkt angebunden an den Weißenstädter See und mitten im Naturpark Fichtelgebirge eröffnete nach gut zwei Jahren Bauzeit im Oktober 2016 das Siebenquell GesundZeitResort in Weißenstadt am See. Die erfolgreiche Abteufung einer Thermalwasserbohrung in 1835 Metern Tiefe im Dezember 2013 schaffte die Basis des Unternehmens. Aus dieser Tiefenbohrung werden seit Betriebsbeginn alle Wasserbecken mit fluoridhaltigem Schwefel Thermalwasser gespeist. Auf rund 100 000 Quadratmetern Fläche wurde eine einzigartige Gesundheits- und Verwöhninfrastruktur geschaffen, welche so in Deutschland einmalig und für Übernachtungs- wie Tagesgäste nutzbar ist.

Unter einem Dach findet der Gast eine einzigartige Vielfalt zur Gestaltung seiner individuellen AusZeit – Vier-Sterne-Superior-Hotel, Gastronomie, 1500 Quadratmeter Wasserwelt, 6200 Quadratmeter Saunawelt, 1400 Quadratmeter Therapiebereich, 840 Quadratmeter Beauty & Spa, 600 Quadratmeter Fitness-Studio und eine Siebenquell-Kapelle im Zentrum des Resorts.

Das Herz bildet die GesundZeitReise – eine Reise durch Mineralienbäder und Badelandschaften jahrtausendealter Kulturen. Das zusätzlich breit gefächerte Angebot an Outdoor Aktivitäten, das gute Klima und kulturellen Angebote in der Region lässt das Siebenquell GesundZeitResort zu einem perfekten Ziel bei jedem Wetter werden.

Im Vier-Sterne-Superior-Hotel gibt es 224 Gästebetten in 124 komfortablen Zimmern, die einen unbeschwerten Urlaub in Wohlfühl-Ambiente garantieren. Jeder der modernen, in Naturfarben eingerichteten Räume verfügt über eine großzügige Terrasse oder Balkon. Im Erdgeschoss stehen drei flexible Räumlichkeiten für Tagungen, Seminare und Meetings für bis zu 150 Personen zur Verfügung. Im dritten Obergeschoss beeindruckt nicht nur der Panorama-Waldblick, sondern auch das Hotelrestaurant GenussAllee mit kulinarischen Köstlichkeiten.

Südseefeeling

mit Echtpalmen



Für kleine Feierlichkeiten steht die Kleine Feierstube zur Verfügung. In der KaminFlackerei, der Bar mit Kaminlounge, läuten Gäste den Abend mit Panoramablick beim Sundowner ein. Zusätzlich bietet das Steakhaus RotRind qualitativ hochwertige Steaks mit Fleisch aus der Region, Burger und frische Salate.

Die Thermal-Wasserwelt mit Echtpalmen für besonderes Südseefeeling umfasst rund 3400 Quadratmeter und besticht durch 1000 Quadratmeter zusammenhängende Thermalwasserfläche. Wassersportler finden hier ein Aktivbecken zum Bahnen ziehen und Auspowern bei der Aquafitness, einen Strömungskanal, ein Verwöhnbecken, Außenbecken, Geysirdampfbad, Heißwasserbecken, Whirlpool sowie ein Schwefel-Radon-Außenbecken.

In dem deutschlandweit einmaligen Außenbecken, gefüllt mit fluoridhaltigem Schwefel-Thermalwasser und Radon, wird der positive Effekt des Gases – die Schmerzlinderung – durch die körperliche Aktivität zusätzlich verstärkt. Zusätzlich sorgen Massagedüsen, Sprudelsitze und Champag-nerliegen in den Wasserbecken für extra Wohlbefinden.

An der CocoBongoBar, die auch direkt vom Wasser aus zugänglich ist, genießen Gäste Drinks, während sie in dem rund 33 Grad warmem Wasser entspannen. Kinderherzen schlagen in der Wasser- & Thermenwelt ebenso höher: Hier planschen die Kleinen im 30-Zentimeter-Becken mit zwei Rutschen und einer Wasserschlange.

Auf insgesamt 6200 Quadratmetern erstreckt sich die Saunawelt. In Anlehnung an das traditionelle Handwerk im Fichtelgebirge bietet sie im Innenbereich drei Themensaunen und verfügt zudem über das Granitdampfbad Steinschleiferei, eine Infrarotkabine, eine Schneekabine, ein Bistro mit Außenterrasse und ein Warmwasserbecken, das in das rund 5000 Quadratmeter große Saunadorf mit Garten, Teich, Erlebnisdusche und Ruhe-stodl führt. Hier relaxen die Besucher in vier weiteren Erlebnis- und Themensaunen.

Die Gesundheit hat im Siebenquell oberste Priorität: Der Therapiebereich mit Gesundheitsexperten umfasst mehr als 1400 Quadratmeter. Für Gäste, die aktiv ihr Wohlbefinden mitgestalten wollen, hält das Resort zahlreiche Angebote im Bereich der Gesundheitsprävention bereit. Je nach persönlicher Ausgangssituation bietet das kompetente Ärzte-, Diätassistenten- und Therapeutenteam maßgeschneiderte Ernährungs-, Bewegungs- und Entschleunigungstherapien an.

Auch die Behandlung von Erschöpfungszuständen ist eines der Haupttätigkeitsfelder. Vorbeugen und Gesunden unter fachkundiger Anleitung – das Therapieangebot ist riesig und wird ergänzt durch Vorträge und eine eigene Lehr- und Schauküche. Für das seelische Wohlbefinden stehen ein Seelsorger und ein Life Coach für Gespräche zur Verfügung; in der Siebenquell-Kapelle finden Gäste jederzeit einen Ruhe- und Rückzugsort für sich und ihre Gedanken.

Das Herz des Siebenquell bildet die GesundZeitReise – eine Reise durch die Badelandschaften jahrtausendealter Kulturen. In den verschiedenen geschichtlichen Epochen von 1250 v. Chr. bis in die Neuzeit verwöhnen die Gäste ihren Körper und entspannen auf über 1500 Quadratmetern. Durch Licht, Wärme, sanfte Klänge und wohlige Düfte im Basen-, Calcium-Lithium- und Jod-Selen-Bad, im Mineralienschwebebecken, im Römischen Dampfbad, bei Kaltwasseranwendungen und während des Sand-Licht-Bads erleben sie Erholung und Linderung vielfältiger Beschwerden. Zentrum und Mittelpunkt der GesundZeitReise bildet ein sieben Meter hoher Obelisk.

600 Quadratmeter

großes Fitnessstudio

Das mehr als 600 Quadratmeter große Fitnessstudio blu mit modernsten Geräten inklusive Kursraum ergänzt das ganzheitliche Angebot des Resorts.

Eine Verschnaufpause vom stressigen Alltag gönnen sich Wellnessliebhaber im Siebenquell im weitläufigen WaldsteinSpa und in der Orientalischen Badekunst. Auf Zirbenliegen, mit wohltuenden Essenzen aus Fichtelgebirgskräutern und mit Rügener Heilkreide lassen sich die Gäste bei unterschiedlichsten Anwendungen und Bädern verwöhnen. Bei der traditionellen orientalischen Badekultur genießen die Gäste entspannte Momente aus 1001 Nacht mit duftenden Essenzen, Teezeremonien, pflegenden Peelings, orientalischen Dampfbädern mit Seifen- und Ölmassagen auf einem warmen Nabelstein. (BSZ)

(Das Basenbecken und die Bergwerkssauna; das Mineralienschwebbecken und das Bad von Innen sowie die Rezeption - Fotos: Siebenquell GesundZeitResort)