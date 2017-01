Wohnen überm Parkplatz

Die Wohnungen sind fertig und warten auf die Mieter: In nur einem Jahr hat die GEWOFAG 100 Wohnungen in Holz-Systembauweise über dem Parkplatz am Münchner Dantebad geplant und gebaut. Am gestrigen Dienstag übergab Klaus-Michael Dengler, Sprecher der Geschäftsführung der GEWOFAG, gemeinsam mit Stadtbaurätin Elisabeth Merk und Stadträtin Heide Rieke (SPD), stellvertretende Vorsitzende des GEWOFAG-Aufsichtsrats, symbolisch den Schlüssel an eine Mieterin. Das neue Gebäude in Holz-Systembauweise ist Teil des städtischen Wohnungsbau-Sofortprogramms „Wohnen für Alle“.

Eine Hälfte der Wohnungen wird durch das Sozialreferat über die neue Online-Plattform SOWON an berechtigte Haushalte vergeben. Eine Belegungskommission aus Sozialreferat und GEWOFAG wählte die andere Hälfte der Mieter aus, die sich aus anerkannten Flüchtlingen und Wohnungslosen zusammensetzt und die von Sozialpädagogen der Landeshauptstadt München betreut werden. Zum 1. Februar 2017 werden die neuen Mieter einziehen.

„Uns war wichtig, dass hier eine ausgewogene Mischung an Bewohnern entsteht, weil das ein gesundes Zusammenleben sichert. Wir haben daher – übrigens auch nach Hinweisen aus der Anwohnerschaft – verschieden große Wohnungen erbaut, die an Frauen und Männer fast gleichermaßen vergeben wurden“, sagt Klaus-Michael Dengler. „Zudem haben wir Räume für Begegnung im Haus integriert, da sie die Bildung einer gesunden Hausgemeinschaft und Nachbarschaft unterstützen.“

Das Projekt am Dantebad ist ein absolutes Novum – für München und für die GEWOFAG. Erstmalig wird ein öffentlich genutzter Parkplatz mit Wohnungen überbaut. Eine bereits versiegelte Fläche wird so doppelt genutzt. Der neue Wohnkomplex steht auf einer Betonrahmenkonstruktion mit Stahlbetondecke. Die darüber liegenden vier Stockwerke sind in Holzsystembauweise gefertigt. „Die GEWOFAG hat innerhalb von nur einem Jahr dieses Turboprojekt hier am Dantebad umgesetzt. Wir haben mithilfe von Holz-Systembauweise die Bauphasen deutlich verkürzt und gleichzeitig eine hohe Qualität sichergestellt. Die reine Bauzeit betrug nur sechs Monate. Mein Dank gilt allen Projektbeteiligten, die außerordentlich engagiert zusammenarbeiten“, resümiert Dengler.

Das schwellenfreie Gebäude besitzt insgesamt fünf Geschosse inklusive der Parkplätze, die nach der Fertigstellung zum Großteil wieder genutzt werden können. Es gibt Treppen sowie einen Aufzug. Vier Wohnungen sind rollstuhlgerecht. Bei Bedarf können weitere Wohnungen so umgerüstet werden. Gemeinschaftsräume, Aufweitungen von Laubengängen und Freiflächen auf dem Dach bieten den Mieterinnen und Mietern Möglichkeiten, sich außerhalb ihrer Wohnung aufzuhalten und zu begegnen. (BSZ)