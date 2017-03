„Zentraler Baustein“

Die Bevölkerung im Großraum München wird auch in Zukunft enorm wachsen. Um dem steigenden Mobilitätsbedarf auf ökologisch sinnvolle Weise gerecht zu werden, brauchen wir einen leistungsstarken öffentlichen Verkehr. Das Münchner S-Bahn-Netz ist zu den Olympischen Sommerspielen 1972 entstanden. Ursprünglich für 240 000 Fahrgäste täglich ausgelegt, fahren heute Tag für Tag mehr als 800 000 Menschen mit der Münchner S-Bahn. Das bestehende Netz stößt damit längst an seine Leistungsgrenzen.



Kernstück der S-Bahn-Stammstrecke ist ein 4,3 Kilometer langer Tunnel, der das Münchner Stadtzentrum unterquert. Mit dem Bau einer Zweiten Stammstrecke wird die bestehende Strecke den dringend notwendigen Bypass erhalten, weil derzeit jede Störung auf der Stammstrecke massive Auswirkungen im gesamten S-Bahn-Netz nach sich zieht.



Neun Kilometer

lange Neubaustrecke



Im Dezember 2016 hat die Staatsregierung die sogenannte Durchfinanzierungserklärung gegenüber der Deutschen Bahn abgegeben und damit die Finanzierung des Großprojekts verbindlich zugesagt. Damit sind die Signale für den Bau der Zweiten Stammstrecke endgültig auf Grün gestellt. Das Projekt umfasst eine neun Kilometer lange Neubaustrecke, die weitgehend im Tunnel zwischen den Stationen Laim und Leuchtenbergring verläuft – mit den Zwischenstationen Hauptbahnhof, Marienhof und Ostbahnhof.



Der neue S-Bahntunnel, das hat sich im Rahmen umfangreicher Untersuchungen deutlich herauskristallisiert, bildet die beste Grundlage für ein leistungsstarkes S-Bahn-System. Mit Inbetriebnahme der Zweiten Stammstrecke wird die Effizienz des gesamten S-Bahnnetzes optimiert. Die Bahnen fahren dann nicht nur pünktlicher, sondern auch öfter. Auf den meisten Linien wird ein ganztägiger 15-Minuten-Grundtakt eingeführt. Darüber hinaus ist eine schnelle Anbindung des Münchner Umlands an die Stadt mit Express- beziehungsweise Regional-S-Bahnen geplant.



Für Metropolregion München unverzichtbar



Die Zweite Stammstrecke ist ein zentraler Baustein des Bahnknoten-Konzepts der Staatsregierung und für die zukünftige Entwicklung der S-Bahn und des Schienenpersonenverkehrs in der Metropolregion München unverzichtbar. Sie bildet zudem eine wesentliche Voraussetzung für die schnellere Erreichbarkeit des Münchner Flughafens. Zusammen mit dem im Bahnknoten-Konzept enthaltenen Ausbau der S 8 zwischen Daglfing und Johanneskirchen kann der Flughafen dann mit einer Expressverbindung in gut 20 Minuten von der Münchner Innenstadt aus erreicht werden.

Seit Oktober 2016 werden am Münchner Hauptbahnhof die Ver- und Entsorgungsleitungen umgelegt, um Platz für den Zugang zur unterirdischen Station zu schaffen. Ab März 2017 erfolgen auch am Marienhof hinter dem Münchner Rathaus bauvorbereitende Spartenverlegungen, damit auch dort die Bauarbeiten für die Zweite Stammstrecke in vollem Umfang starten können.

Mit geschätzten Kosten von bis zu 3,8 Milliarden Euro ist das Projekt „Zweite Stammstrecke“ derzeit deutschlandweit das größte Infrastrukturvorhaben für den Schienenpersonennahverkehr. Neben Freistaat und Bund beteiligen sich die Landeshauptstadt München und die Deutsche Bahn an der Gesamtfinanzierung des Großprojekts.



Am 5. April 2017 ist es endlich soweit: Im Rahmen eines großen Bürgerfests am Marienhof fällt mit dem Spatenstich der offizielle Startschuss für den Bau der Zweiten Stammstrecke. Dort können sich die Bürgerinnen und Bürger dann auch in einem Infozentrum, als Teil des zwischen Freistaat und Deutscher Bahn vereinbarten Kommunikationskonzepts, über das Projekt informieren.

(Helmut Schütz, Leiter der OBBB - Foto: B. Gleixner; Die Zweite Stammstrecke muss die bestehenden Münchner S- und U-Bahnröhren unterqueren - Visualisierung: Deutsche Bahn)