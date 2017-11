Action pur

Ein Skigebiet bis an die 3000er Grenze und 214 Pistenkilometern aller Schwierigkeitsgrade – für manch einen kann der Tag im Schnee nicht lang genug sein. Tirols Ski-Dimension Serfaus-Fiss-Ladis bietet deshalb nicht nur Nachtskilauf und Rodeln im Sternenlicht, sondern auch wöchentlich aufregende Abendveranstaltungen – mal sinnlich und verführerisch, actionreich und fantastisch oder einfach nur zauberhaft und romantisch.

„Serfaus und die Liebe“ ist das verführerische Thema der Adventure Night Serfaus. Kein Wunder also, dass das neue Programm von Tirols größtem Freiluftspektakel die Herzen aller Gäste höherschlagen lässt. Die Mittelstation am Komperdell in 2000 Metern Höhe verwandelt sich in einen Ort voller Magie. Farbenprächtige Musikszenen, hochkarätige Showeinlagen und spektakuläre Stunts sorgen für ein wahres Feuerwerk aus Emotion und Action. Immer mittwochs um 21 Uhr verzaubert die Show vom 20. Dezember 2017 bis zum 4. April 2018 mit ihrer atemberaubenden Achterbahn der Gefühle. Die Charity Adventure Night startet zum Abschluss am 11. April hingegen erst um 21.30 Uhr.

Neu: Adventure Night „höchstpersönlich“

Gäste, die auch mal hinter die Kulissen der Show blicken möchten, haben ab diesem Winter im Rahmen eines speziellen Angebots der Skischule Serfaus die Gelegenheit dazu: In Verbindung mit einem begleiteten Nacht-Skifahren am Abend der Adventure Night kann auch den Show-Experten über die Schultern geschaut werden und erfährt, was an Technik, Präzision und Fingerspitzengefühl für das Gelingen des Events notwendig ist.

Coole Tänzer, waghalsige Akrobaten und die Profis der Skischule Fiss-Ladis bringen beim Nightflow Fiss den Schnee auf der Piste der Möseralm mit ihrem heißen Programm - natürlich nur sinnbildlich - zum Schmelzen. Premiere der Show „REMEMBER“, die ganz im Zeichen „50 Jahre Fisser Bergbahnen“ steht, wird am 28. Dezember 2017 gefeiert. Danach erinnern Skitechnik vom Feinsten, mitreißende Musik sowie actionreiche und fantastische Showeffekte jeden Dienstagabend vom 2. Januar bis zum 10. April 2018 an die Highlights der letzten 50 Jahre Bergbahnen Fiss-Ladis. Ein besonderer Höhepunkt der unvergesslichen Show, die immer um 20:30 Uhr beginnt, ist eine fulminante Schanze für coole Jumps, die allen Hobbyfotografen abenteuerliche Bilder der Extraklasse liefert.

Im idyllischen Dorf Ladis macht den Auftakt zur Reihe Magic Ladis am 16. Dezember 2017 eine Lesung mit dem österreichischen Drehbuchautor Uli Brée, die unter dem Titel „Zimt-Stern- Hagel-Voll" steht und zum Schmunzeln und Lachen animiert. Am Tag darauf findet im Dorfzentrum ein kleiner Weihnachtsmarkt statt, der die „Lader“ Vorweihnachts-Atmosphäre harmonisch unterstreicht. Wenn es am 25. Januar 2018 dann "Fire and Ice" heißt, wird neben spektakulären Vorführungen auf dem Eis auch mit heißen DJ-Klängen an der coolen Eisbar am Schlossweiher ausgiebig gefeiert. Nicht weniger turbulent und mit allerlei bunten bis schaurigen Kostümierungen und Showeinlagen geht es beim "Fasching in Ladis" am 11. Februar 2018 zu und zum Abschluss wird es in Ladis am 22. März 2018 wieder gemütlich – bei der Abendveranstaltung "Vom Schnee zum See" mit klassisch-moderner Musik und romantischen Lichtern am Schlossweiher.

Mitten in der verschneiten Winterlandschaft von Serfaus-Fiss-Ladis, umringt von den Ötztaler Alpen und der Samnaungruppe können sich Besucher also nicht nur auf Skiabenteuer freuen. Dank der Abendshows heißt das Motto der gesamten Saison „Heiße Action in coolen Nächten“. (BSZ)

(Lasershow während der Adventure Night - Foto: www.foto-mueller.com; Magic Ladis und Nachtskilauf - Fotos: Andreas Kirschner)