Anstrengender, aber erlebnisreicher

Geruhsam und naturverbunden lässt sich die Region um den Ochsenkopf, in der auch der Auerhahn und der Rothirsch ihr Zuhause haben, auf Schneeschuhen erleben. In Begleitung eines Wanderführers des Fichtelgebirgsvereins Bischofsgrün stehen mittwochs und sonntags geführte Schneeschuhwanderungen auf dem Programm. Zwar ist das Wandern mit Schneeschuhen etwas anstrengender, aber die Tourenführer helfen Anfängern bei den ersten Schritten, geben Hilfestellungen beim ungewohnten Befestigen der Bindungen und führen die Teilnehmer mit Blick auf Fauna und Flora gemächlich durch die Winterlandschaft.

Etwa sieben Kilometer lang ist die familienfreundliche Nachmittagstour, die hoch auf den Ochsenkopf führt. „Auf den Spuren der Steinhauer" geht es auf den 1024 Meter hohen Gipfel. Schneebedeckte Fichten als schützendes Dach über allem. Rechts und links am Weg tauchen immer wieder bis zu 20 Meter hohe Steinbrüche auf. Der Proterabas, ein typisches Granitgestein in der Region, wurde hier über Jahrhunderte abgebaut. Für Überraschung sorgt aber auch ein stummer Wasserfall aus Eis mitten im Steinbruch. Und immer wieder die Fernschau übers Fichtelgebirge: Östlich reicht der Blick bis ins benachbarte Tschechien. Westlich bis in die Wagnerstadt Bayreuth. Für geübte Bergwanderer gibt es die rund vierzehn Kilometer lange Ganztagestour auf dem „Backöfeleweg“ über den Schneeberg, mit 1051 Metern der höchste Berg des Fichtelgebirges, bis zum Fichtelsee. (BSZ)