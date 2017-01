Auf den Hund gekommen

Über 100 Musher haben zugesagt für das Schlittenhunderennen in Todtmoos am Wochenende, 27. bis 29. Januar 2017. Für dieses internationale Rennen, bei dem auch die Deutsche Meisterschaft ausgetragen wird, ist die kleine Gemeinde weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Bevor also im März im nördlichsten US-Bundesstaat das härteste Schlittenhunderennen der Welt stattfindet, gehen im Schwarzwald Musher aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Italien, Frankreich und Polen an den Start. Sie alle bringen mit ihren Schlittenhunden schon Ende Januar einen Hauch von Alaska in den Ort.

Am Samstag und Sonntag ab 9 Uhr treten Gespanne mit zwei, vier, sechs und acht Hunden an sowie offene und reinrassige Teams. Ebenfalls am Start sind Musher in der Kategorie Skijöring, bei der der Mensch auf Skis den Hund anleitet sowie die großen Gespanne der „offenen Klasse“ mit fast unbegrenzt vielen Hunden vor dem Schlitten. Die Renndistanzen liegen zwischen vier und 24 Kilometern. Am Samstag findet ein Kinderrennen in den Kategorien ein und zwei Hunde statt.

Schon am Freitag öffnet der große Wintermarkt mit Ständen für Gäste und Musher. Freitagabends gibt es für die Gäste eine Fackelwanderung, um 17 Uhr, mit Besuch des Renngeländes in Todtmoos-Schwarzenbach. Am Samstag, ab 18 Uhr, sind die Huskys dann hautnah im Alten Kurpark zu erleben: Alaskan Huskys, Siberian Huskys, der Europäische Schlittenhund oder der putzige Samojede. Der Schlittenhunde-Sportverein stellt Schlittengespanne und den Rennsport vor. Der Country-Abend, Samstag ab 20.30 Uhr, verspricht gemütliche Stunden mit der Band Southbound im Kurhaus Wehratal.

An allen drei Tagen vom 27. bis 29. Januar können Interessierte mit Huskytouren Hochschwarzwald Schlittenhundefahrten unternehmen, Dogscooter mit einem oder zwei Hunden fahren, selbst Skijöring versuchen oder einfach nur die Hunde kennen lernen. Zudem gibt es noch einen Hundefrisörsalon und einen kleinen Flohmarkt. Im Festzelt wird durchgängig für die Verköstigung gesorgt.

Die Dauerkarte für alle drei Trage kostet pro Person 12 Euro, die Tageskarte 8 Euro und der Country-Abend ebenfalls 8 Euro. Mit der Todtmooser Inklusiv-Gästekarte sind sämtliche Eintritte frei – auch für die Rennen. Zwischen dem Startplatz in Schwarzenbach und der Ortsmitte gibt es im 30-Minutentakt einen kostenfreien Buspendelverkehr sowie einen barrierefreien Shuttleservice. Todtmoos hält dieses Jahr erstmalig auch nach dem Rennwochenende bis Ende März Schlittenhundefahrten bereit und lädt zum Sportabenteuer beim Bikejöring oder Skijöring. (BSZ)