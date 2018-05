Auf in die Sommersaison

Letzte Schneeflecken lassen sich zwar in den obersten Bergregionen noch erspähen, doch dem Start in die Sommersaison in der Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis tut dies keinen Abbruch. Bald hat das satte Grün mit seinen Millionen blühenden Bergblumen – darunter auch 300 verschiedene wildwachsende Orchideenarten – die Sommer-Vorherrschaft über die Almwiesen zurück erobert.

Ab 16. Juni nehmen nahezu alle Bergbahnen ihren Betrieb wieder auf. Die Waldbahn und der spektakuläre Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis gehen bereits am 8. Juni in die Sommersaison. Bis Mitte/Ende Oktober 2018 kann einem hier auf dem Hochplateau so einiges blühen. (BSZ)

(Frühlingswandern und Mountainbiken mit der Familie - Fotos: www.lightwalk.de/Andreas Kirschner)