Auf zum Brauneck

Am Sonntag, 17. Dezember 2017, ist beim großen Dein Winter. Dein Sport. TAG im Schnee am Brauneck jede Menge geboten. Alle Kinder bis 15 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen erhalten den Skipass gratis (gültig für das gesamte Skigebiet Brauneck-Wegscheid). Darüber hinaus lädt Skihersteller Rossignol direkt an der Talstation der Brauneck Bergbahn zum kostenlosen Skitest ein.

An den Talliften am südlichen Brauneck in Wegscheid findet außerdem das Münchner Schneefest statt mit tollen Angeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Zur Teilnahme am Münchner Schneefest ist allerdings eine Anmeldung im Vorfeld erforderlich unter www.wintersport-muenchen.de.

Alle Bahnen und Abfahrten sind geöffnet. Alle Hütten und das Panoramarestaurant an der Bergstation stehen für den Einkehrschwung offen und die professionellen Skischulen und Verleihstationen bieten individuelle Kurse und aktuellstes Material. Tagesaktuelle Infos zu Schneehöhen und Anlagen in Betrieb unter www.brauneck-bergbahn.de. (BSZ)