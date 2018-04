Auszeit-Refugium und Literatur

Wenn hohe sprachliche Qualität auf ein unvergleichlich schönes Auszeit-Refugium trifft, dann entstehen Momente der Erholung, die nicht nur der Seele guttun, sondern nachhaltige Wirkung auf das gesamte Wohlbefinden liefert. Wenn ein solches Auszeit-Refugium auch noch seit Jahrhunderten eng mit der Literatur verknüpft ist, dann wird man sofort auf ein Hotel stoßen. DIE WASNERIN in Bad Aussee (www.wasnerin.at), im steirischen Salzkammergut. Als G’sund, Natur & Literatur Hotel lässt dieses Haus seit einigen Jahren die Tradition, Hotspot für gehobene Literatur zu sein, auf innovative Art und Weise zu neuer Blüte aufleben. Die Verbindung eines harmonischen Angebotes aus Auszeiteln und Lesekultur mit Niveau ist einzigartig.

Mit zahlreichen Besonderheiten wie speziellen Lesungs-Wochenenden, einem Bücher-Concierge, einer Comic-Suite, einer Lese-Lounge am Kamin oder dem Wortfestival Literasee mit Lesungen an außergewöhnlichen Orten wird man in der Wasnerin als literaturbegeisterter Gast besondere Auszeit-Momente erleben. Der persönliche Kontakt mit den Autoren wird beim Abendessen, im Wellness-Bereich oder an der Bar zu einem unvergesslichen literarischen Moment! Die literarischen Wochenenden in der Wasnerin sind eine Hommage an die Literatur und deren Bedeutung für die Gesellschaft des Heute. So werden namhafte Autoren der europäischen Schreibkunst mit einem einzigartigen Programm präsentiert, liebevoll abgestimmt auf literarischen Themen, die mehr als nur Literatur bieten. (BSZ)