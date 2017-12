Badespaß im eiskalten Nass

Wenn das kein Sprung ins kalte Wasser ist: Zum siebten Mal lädt der Winterbaderclub im dänischen Skagen Ende Januar zum „Skagen Vinterbaderfestival“. Der Höhepunkt des eisigen Events findet vom 25. bis 28. Januar 2018 bei Grenen statt, wenn sich die „Isbrydere“ (dt. Eisbrecher) und ihre unerschrockenen Gäste an der Nordspitze des kleinen Königreichs früh um 8.30 Uhr in die kalten Wellen des Kattegat stürzen. Das Meer an der jütländischen Küste hat normalerweise zwischen Dezember und April eine durchschnittliche Temperatur von zwei Grad Celsius. Die 270 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Winterbadefestivals tauchen darum meist nur kurze zehn bis fünfzehn Sekunden unter, in denen das kalte Nass sofort Endorphine im Körper freisetzt, die noch lange nach dem Bad für Wohlempfinden sorgen.

Nach dem Aufwärmen in einem warmen Zelt und einer heißen Suppe haben die Mitglieder des nördlichsten dänischen Ganzjahres-Badevereins während der Badetage ein Programm für ihre internationalen Festivalgäste geplant, das beispielsweise den Besuch lokaler Attraktionen wie der Versandeten Kirche oder der atemberaubenden winterlichen Natur- und Vogelwelt umfasst.

Das „Skagen Vinterbaderfestival“ war das erste seiner Art in Dänemark. Der Club der „Isbrydere“ hat zurzeit rund 100 Mitglieder, die an 365 Tagen im Jahr ein morgendliches Bad im Meer nehmen. Insgesamt gibt es in Dänemark mehr als 120 Winterbadevereine mit fast 40.000 Mitgliedern zwischen Nordsee und Ostsee. (BSZ)

(Winter-Strandidylle - Foto: Visit Nordjylland)