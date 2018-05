Besonderes für Garten und Haus

Stimmungsvolle besondere Schloss- und Parkanlagen in Süddeutschland und Österreich bieten das perfekte Ambiente für die Gartenlust-Veranstaltungen des Veranstalters LOCO Veranstaltungs GmbH aus Simbach am Inn. Zahlreiche Aussteller rund um die Themen Garten, Haus und Wohlbefinden, Handwerk, Kunst und Kulinarik sowie nauch Textil- und Schmuckdesign bieten ihre oft selbst gefertigten Produkte an. Die traumhaften Gebäude und Gelände laden zum Verweilen, Informieren, Kaufen und Anschauen ein. Den Besuchern bietet sich die Möglichkeit, häufig noch bewohnte und der Öffentlichkeit sonst nicht zugängliche Schlossanlagen kennenzulernen. Diese Schlösser und Parks sind besondere Orte mit Geschichte und Kraft. Sie sind bereits für sich alleine einen Besuch wert.

Einer dieser Orte ist vom 10. bis 13. Mai die Burg Trausnitz in Landshut. Für vier Frühlingstage verwandelt sich die prächtige Anlage der Burg in eine Landschaft voller Gartenimpressionen und kaufbarer Ideen für draußen und drinnen.

Auf dem diesjährigen Gartenfestival sind über 160 besonders hochwertige Verkaufsaussteller vertreten. Neben einer großen Pflanzenauswahl und Besonderes für Haus und Garten kommen auch Handwerk, Kunst und Kulinarik nicht zu kurz. Darüber hinaus gibt es unter anderem ein großes Rahmenprogramm mit Live-Musik, Tanz- und Spielgruppen, ein Kinderprogramm sowie Gärtner-Infos.

Besucher haben auch die Möglichkeit, ihre Einkäufe an der Warengarderobe abzugeben. Schwere Gegenstände werden darüber hinaus zur Warengarderobe transportiert und dann kostenlos zu den Parkplätzen Grieserwiese und Messepark gebracht.

Im Eintrittspreis von neun Euro (bis 16 Jahre frei; Dauerkarte 16 Euro) enthalten ist neben dem kostenlosen Parken sowie Bustransfer auch der freie Umgang in der ganzen Burg, der Eintritt in die Residenz in der Altstadt sowie in die Kunst- und Wunderkammer. Geöffnet ist das Gartenfestival auf der Burg Trausnitz von zehn bis 19 Uhr (Sonntag bis 18 Uhr). (Friedrich H. Hettler)

(Lageplan des Gartenfestivals 2018 - Grafik: LOCO Veranstaltungs GmbH)