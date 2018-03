Besuchermagnet

Deutschlands größter Freizeitpark ist mit deutlichem Vorsprung das beliebteste Ausflugsziel in Baden-Württemberg. Mit über 5,6 Millionen Besuchern im vergangenen Jahr zählte der Europa-Park so viele Besucher wie noch nie und vergrößert den Abstand zu seinen Mitbewerbern deutlich. Zu diesem Ergebnis kamen die Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten mit beratender Unterstützung durch den Tourismusverband des Landes. Die Liste mit den 20 beliebtesten Ausflugszielen in Baden-Württemberg ist ein spartenübergreifender Vergleich und wurde in diesem Jahr zum ersten Mal erstellt. Auffällig ist, dass sieben der 20 Top-Destinationen mit zusammen 4,6 Millionen Gästen in die Kategorie Spaß- und Thermalbäder fallen. Somit folgt der Europa-Park mit seiner neuen Wasserwelt „Rulantica“ dem Trend und kann sich auf einen weiteren Besucheranstieg freuen.

Bis Ende 2019 wird die gigantische, 450.000 Quadratmeter große Resort-Erweiterung rund um das Thema Wasser in vollem Glanz erstrahlen. Zusätzlich zu Europas beliebtestem Freizeitpark lockt dann ganzjährig eine sensationelle Wasser-Erlebniswelt. Auf Platz zwei im Ranking landete die Wilhelma in Stuttgart, die Insel Mainau am Bodensee belegte Rang drei. (BSZ)

(Die Wasserwelt "Rulantica" wächst rasant und wird dann so aussehen - Fotos: Europa-Park)