Brennende Berge

Mystisch, fast unwirklich wirken die bis zu 200 Meter hohen Feuerbilder, die am 24. Juni 2017 die Berge rund um die Zugspitze erleuchten. Wenn der längste Tag auf die kürzeste Nacht trifft, wird das in der Tiroler Zugspitz Arena mit bis zu 10.000 Sonnwendfeuern gefeiert. Diese platzieren rund 25 Bergfeuergruppen aus der Region unter anderem auf den Hängen von Wetterstein, Grubigstein und Sonnenspitze. Im Rundum-Blick können die Gäste das einzigartige Spektakel am besten vom Talkessel in Ehrwald, Lermoos und Biberwier genießen.

Sonnwendfeuer haben sowohl religiöse als auch heidnische Wurzeln. Das ist auch an den unterschiedlichen Feuermotiven zu erkennen. Statt einfache Feuerstellen brennen in der Tiroler Zugspitz Arena echte Kunstwerke. Von christlichen Symbolen über Motive von Alpentieren sorgen die Feuer in der Bergkulisse für eine besondere Nacht. Welche Symbole in diesem Jahr aus bis zu 700 Säcken Raps- und Sägemehl (pro Motiv) entzündet werden, halten die Bergfeuergruppen, trotz monatelanger Planung, bis zuletzt streng geheim. Ihren Ursprung haben die Sonnwendfeuer im Mittelalter. Seit dem 14. Jahrhundert werden in der Johannisnacht, die zurückgeht auf Johannes den Täufer, Feuer in den Bergen entzündet. Dem Brauch nach tanzen Menschen in dieser Nacht um das Feuer, um sich vor bösen Geistern zu schützen und von Krankheiten und Unwetter verschont zu bleiben. Die Bergfeuer der Region sind tief in der Kultur verankert und wurden deshalb 2010 von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet.

Bei Regen werden die Bergfeuer auf den 1. Juli 2017 verschoben. (BSZ)

(Von christlichen Symbolen über Motive von Alpentieren sorgen die Feuer für eine besondere Nacht - Foto: fotosomweber)