Das Wetter machts möglich

Bereits im letzten Jahr lief die eigentlich im Winter geschlossene Taubensteinbahn aufgrund des außergewöhnlich schönen Wetters in den Weihnachtsferien. Auch in diesem Jahr verspricht die Wettervorhersage für die Weihnachtsfeiertage bis Neujahr bestes Bergwetter mit Sonne in höheren Lagen und milden Temperaturen. Anlass genug für die Alpenbahnen Spitzingsee, die Taubenstein Kabinenbahn für Wanderer und Ausflügler wieder in Betrieb zu nehmen. Die Bahn fährt vom 24. Dezember 2016 bis einschließlich 1. Januar 2017 täglich von 8.30 Uhr bis 16.20 Uhr. Zur Einkehr hat das Taubensteingipfelstüberl direkt an der Bergstation geöffnet.

Für Skifahrer- und Snowboarder sind im gleich nebenan gelegenen Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee die Stümpfling- und Suttenabfahrt sowie der Lyra Übungshang geöffnet und bieten sehr gute Pistenverhältnisse. Inhaber eines Alpen Plus Saisonskipasses können das Angebot am Taubenstein von Weihnachten bis Neujahr mit ihrer Karte natürlich ebenfalls nutzen.

Im Skiparadies Sudelfeld sind bei sehr guten Pistenverhältnissen die Waldkopf-6er-Sesselbahn, die Kitzlahner-4er-Sesselbahn, der 1er-Sessel-Schwebelift Bayrischzell, der Ranken- und der Wedellift in Betrieb. Der Mittlere Sudelfeldlift läuft nur als Zubringer. Am Brauneck in Lenggries-Wegscheid ist die Brauneck Kabinenbahn geöffnet. Skibetrieb ist an den Talliften in Lenggries am Streidlhang sowie in Wegscheid am Draxl- und Jaudenhang möglich. Die Naturrodelbahn am Wallberg ist noch geschlossen. Die Wallberg Kabinenbahn und das Panoramarestaurant sind aber geöffnet und versprechen herrliche Aussichten bei bestem Wetter. (BSZ)