Direkt ins Land am Roten Meer

Mit rund 67 000 anreisenden Gästen in Ägypten im November 2017 verzeichnete FTI den bisher erfolgreichsten Monat seiner Geschichte in dem Land. Und FTI bleibt auf der Überholspur: Nach einer gut nachgefragten Sommersaison 2017 und einer stark angebuchten Wintersaison 2017/2018 erwartet der Reiseveranstalter ein erfolgversprechendes Jahr 2018. FTI fliegt deshalb in der Sommersaison 2018 mit einem flächendeckenden Flugangebot seine Kunden mit wöchentlich 93 Verbindungen ab 31 Städten nach Hurghada und sorgt so für die Kapazitäten, um das hohe Buchungsniveau weiter ansteigen zu lassen.

„Das Vertrauen unserer Gäste in die Destination ist zurück, weshalb das Land am Roten Meer innerhalb der FTI GROUP das Zielgebiet ist, das am schnellsten wächst. Wir sind optimistisch, die sehr hohe Nachfrage nach Urlaub dort aus dem Winter auch in den Sommer mitnehmen und unsere Gästezahlen übers Jahr gesehen verdoppeln zu können“, betont Dietmar Gunz, Group Managing Director bei FTI.

Mit dem neuen LABRANDA Lagoon Sahl Hasheesh erweitert FTI zum 1. September 2018 sein rasch wachsendes Hotelportfolio. Das Fünf-Sterne-Haus der Kategorie „premium“ verfügt über 357 Zimmer, sechs Restaurants sowie fünf Bars und Cafés. Sahl Hasheesh, ein exklusiver Erholungsort, der erst 2007 eröffnet wurde, liegt etwa 18 Kilometer südlich von Hurghada an der Red Sea Riviera und begeistert mit einem zwölf Kilometer langen Sandstrand mit mehreren luxurösen Anlagen wie beispielsweise dem Citadel Sahl Hasheesh, dem Tropitel Sahl Hasheesh und dem The Oberoi Sahl Hasheesh. Zusätzlich wird das LABRANDA Turtle’s Bay ab 1. Mai 2018 an der Bucht Marsa Mubarak eröffnen. Das Haus in der Kategorie „superbeach“ wird Entspannungssuchende am hoteleigenen Sandstrand, Taucher und Schnorchler die schillernde Unterwasserwelt sowie Familien mit Kinderpool und Kidsclub begeistern. Daruber hinaus ist ein weiteres LABRANDA Haus in Planung und wird in Kürze eröffnet.

Dichtes Streckennetz

Das LABRANDA Lagoon Sahl Hasheesh ergänzt das Hotelangebot der FTI eigenen Marke am Roten Meer, das nun acht LABRANDA Hotels & Resorts in den beliebten Ferienorten El Gouna, Marsa Alam, Makadi Bay und Sharm el Sheikh umfasst.

Maximale Flexibilität bei der Anreise nach Hurghada bietet FTI mit wöchentlich insgesamt 93 Verbindungen und dabei täglichen Abflügen ab Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hannover, Leipzig/Halle, München und Stuttgart. Von Großen Metropolregionen wie Düsseldorf, Frankfurt am Main und München fliegen die Jets mehrfach pro Woche sogar bis zu zwei Mal täglich im Auftrag von FTI.

Neben der deutlich höheren Frequenz der Verbindungen wird auch das Streckennetz dichter gespannt und Abflüge ab Karlsruhe/Baden-Baden, Münster/Osnabruck, Niederrhein/Weeze, Paderborn/Lippstadt, Rostock-Laage angeboten. In den Sommerferien fliegt FTI mit Vollchartern zudem ab Juli dienstags ab Friedrichshafen und montags ab Memmingen nach Hurghada.

Auch außerhalb der Bundesrepublik stehen die Zeichen auf Expansion. Ans Rote Meer werden ab Frankreich neben Paris auch die Flughäfen in Nantes und Lyon bedient. Schweizer fliegen ab Zürich und Basel. Neu im Sommerprogramm sind zudem die Flughäfen in Amsterdam sowie Graz und Linz.

Ein weiteres Erfolgsprodukt sind die fast täglichen ägyptischen Inlandsflüge ab Hurghada nach Luxor. Sie ermöglichen den Gästen eine bequeme Anreise in die „Stadt der Paläste“. Vielfältige Optionen für die Kombination aus Strandurlaub und Nilerlebnis sind buchbar. Ein- oder Zwei-Tagesausflüge, klassische einwöchige Nilkreuzfahrten oder Kurz-Kreuzfahrten von drei oder vier Nächten Dauer – die Möglichkeiten sind unbegrenzt.

Sharm el Sheikh ist zurück

„Mit der aktuell hohen Nachfrage für Ägypten unter anderem auch für Nilkreuzfahrten sind wir mehr als zufrieden“, erklärt Elia Gad, Group Head of Destination Orient bei FTI. „Stand heute können wir für die Destination ein zweistelliges prozentuales Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr vermelden.“ Er ist mehr als zuversichtlich, wie bereits kurz ausgeführt, den Schwung und die damit verbundene sehr hohe Nachfrage nach Ägyptenurlaub aus dem kommenden Winter auch in den Sommer mitnehmen zu können.

Auch Sharm el Sheikh ist zurück auf der touristischen Landkarte, freut sich Gad. „Aus diesem Grund setzen wir weiterhin auf unsere neun wöchentlichen Vollcharter-Verbindungen ab Deutschland dorthin und haben beispielsweise das LABRANDA Tower Bay in unser Portfolio aufgenommen.“ Idyllisch auf einer Halbinsel gelegen, verfügt das Anwesen als Vertreter der LABRANDA „superbeach“-Kategorie über einen privaten, mit dem Hotel verbundenen Sandstrand. (Friedrich H. Hettler)

(Nilkreuzfahrten sind sehr gefragt; an der Küste von Sharm el Sheikh - Fotos: FTI/Thinkstock)