Drei Tage, drei Höhenlagen, dreimal drei Touren

Auch wenn im Hochgebirge noch Schnee liegt: Die Wanderregion „Schlosspark im Allgäu“ rund um Schloss Neuschwanstein und den benachbarten Urlaubsort Füssen macht schon im Frühjahr Beine und Laune. Erstmals startet Füssen in diesem Jahr mit einem mehrtägigen Wander-Opening in die Saison. Beim Tourenprogramm vom 2. bis 4. Mai 2017 können die Wander-Fans an jedem Wandertag unter drei Routen in drei Höhenlagen auswählen – ganz nach Motivation und Tagesform.

So kann man zum Beispiel auf der Drei-Schlösser-Runde den Spuren der bayerischen Könige folgen, auf einer „Lechschleife“ von See zu See wandern oder die schon früh im Jahr mögliche Gipfeltour auf den Schlagstein angehen. Auch die aussichtsreiche Forggensee-Etappe des Fernwanderweges Via Claudia Augusta gehört zu den Routenangeboten. Dabei sind die maximal 20 Teilnehmer pro Tour immer in kompetenter Begleitung unterwegs. Der Wander-Guide führt seine Gäste zu den die besten „Panoramalogen“, zeigt die Besonderheiten der romantischen Naturlandschaft und erzählt die königliche Geschichte der Region.

Die Touren und das Übernachtungsquartier sind individuell über die Tourist Information Füssen, Tel. +49 (0)8362 93850 buchbar. Informationen stehen auf www.fuessen.de/wanderopening online und dort kann man auch die Programmbroschüre herunterladen. (BSZ)