Ob Herzklopfen am erlebnisreichen Gipfel oder Nervenkitzel unten im Tal – die Riesneralm im österreichischen Irdning-Donnersbachtal sorgt für Innovationen am laufenden Band. Jetzt wurde gemeinsam mit Sportprofi Harald Scherz der erste “E-Enduro Bikepark” Österreichs eröffnet. Sportbegeisterten Radlern stehen sieben perfekt geplante Strecken in verschiedenen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung. Am Sattel von E-Mountainbikes der Enduro-Klasse wird mit bis zu 80 Km/h über Schotterwege und Wiesen geprescht. Oder man genießt alternativ einfach nur mit schwächeren PS-Modellen die idyllischen in die Landschaft eingebauten Trails ohne Höllentempo. Auf den zwischen 300 und 1290 Meter langen Trails erleben sowohl radbegeisterte Familien mit Kindern als auch Profis ihren individuellen Flow am Sattel der schnittigen E-Endurobikes. Leihgeräte gibt es bereits für Kinder ab 5 Jahren, dazu ein umfangreiches Angebot an Endurogeräten - alle mit Elektoantrieb.

Beim E-Enduro matchen sich die Fahrer auf schnittigen Bikes, die aussehen wie Motocross-Maschinen. Diese sind zehnmal so stark wie herkömmliche E-Bikes und trotzdem noch ein Fahrrad. “Obendrein sind sie ökologisch und leise, so dass auch die Kühe auf der Weide und der Specht im Wald eine Freude beim Zusehen haben”, lacht Erwin Petz, Geschäftsführer der Riesneralm Bergbahnen und Sporthändler Harald Scherz als Initiatoren des neuen E-Enduro Bikeparks. “Am Fuße der Riesneralm, wo im Winter die erste Kinderskischaukel Österreichs die Herzen höher schlagen lässt, drehen jetzt im Sommer zahlreiche Speed- und Trailgenießer am Bike ihre abwechslungsreichen Runden.”

“Schon lange setzen wir im Sommer einen Schwerpunkt auf die wachsende Zielgruppe der E-Mountainbiker, da wir in diesem Segment perfekte Voraussetzungen bieten können und dementsprechend unsere Region zu den besten E-Bike Destinationen zählt”, erklärt Mathias Schattleitner, Tourismuschef in Schladming-Dachstein. “Mit dem neuen E-Enduro Bikepark im Donnersbachwald wird hier ein weiterer, sehr spektakulärer Akzent gesetzt. Unsere Adrenalin suchenden Gäste finden auf den Trails das optimale Angebot mit dem richtigen Kick.”

„Es ist beeindruckend, mit welchem Innovationsgeist auf der Riesneralm immer wieder Projekte umgesetzt werden“, freut sich Bürgermeister Herbert Gugganig für seine Gemeinde und den Tourismusverband Grimming-Donnersbachtal. Auch der Wirtschaft ist dieser ständige Drang zur Weiterentwicklung nicht verborgen geblieben, wie Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk und der Präsident der Landwirtschaftskammer, Franz Tietschenbacher in ihren Eröffnungsreden unisono anmerkten.

Der Sporthändler Scherz am Fusse der Riesneralm Bergbahnen hat das passende E-Bike Angebot für die ganze Familie. Im seperaten Kidspark schlagen die Kinderherzen beim E-Motorcross höher, für die etwas älteren Kids gibt es E-Bikes ab 24 Zoll und für Mama und Papa reicht die Palette von lässigen E-Fatbikes bis hin zu schnittigen E-Endurobikes.

Erstmals in Österreich wird auch die sogenannte „Fotofalle“ der Firma Skiline eingesetzt. An verschiedenen Trail Positionen werden von den Bikern Schnappschüsse geknipst, welche unmittelbar nach der Fahrt gratis auf einem PC abgeholt werden können. Nach dem Biken geht’s zum Gipfel der Riesneralm. Dort wartet nämlich nach dem Adrenalinkick im Tal das „Gipfelbad anno dazumal“ mit seinem atemberaubenden 360° Infinitypool direkt am Gipfel. Auf der Terrasse des Hochsitzes können die verbrauchten Bike-Kalorien wieder genussvoll aufgetankt werden. (BSZ)

(Östzerreichs erster "-Enduro-Bikepark" - Foto: Riesneralm)

