Laut sind die Rufe der Musher und das Gebell der Huskys zu hören – ein tolles Rennen für Mensch und Tier und die perfekte Harmonie. Weit über deutsche Grenzen hinaus ist das im Schwarzwald gelegene Todtmoos bekannt für sein alljährliches Schlittenhunderennen im Januar. Kleine Abenteuer können Gäste erstmalig beim Husky-Trekking erleben.

Im kommenden Jahr ist es wieder soweit! Am Wochenende, 26. bis 28. Januar 2018, weht ein Hauch von Alaska über den sonst beschaulichen Ort. Zahlreiche Schlittenhundeführer aus ganz Europa werden beim Internationalen Schlittenhunderennen erwartet. Die sogenannten Musher kommen mit Schlitten und ihren Hunden. Gespanne mit zwei, vier, sechs und acht Hunden treten an, aber auch die Variante Skijöring ist zu sehen, bei der der Mensch auf Skis den Hund anleitet. Beeindruckend für die Zuschauer ist die offene Klasse mit einer unbegrenzten Zahl an Hunden, die vor den Schlitten gespannt werden. Die Starts finden im höher gelegenen Ortsteil Schwarzenbach am Samstag und Sonntag (27. und 28. Januar) statt.

Erstmalig traten 25 Musher im Jahr 1975 zu einem Rennen an. 1994 und 2015 fanden in Todtmoos sogar die Weltmeisterschaften statt. Im kommenden Jahr wird die Deutsche Meisterschaft in der Mittel-Distanz (MD) mit bis zu 44 Kilometern ausgetragen. Auch eine Wertung in den Sprintstrecken von fünf bis 22 Kilometer soll stattfinden sowie ein Kinderrennen. Veranstaltet wird dieser Winter-Event mit seinen Renntagen vom Schlittenhunde-Sportverein Baden-Württemberg (SSBW), dem Verband Deutscher Schlittenhundesportvereine (VDSV) und der Gemeinde Todtmoos.

Abwechslung wird auch den Urlaubern und Besuchern der Rennen geboten. Freitag, um 17 Uhr, lockt eine Fackelwanderung zum Renngelände mit Glühweinausschank und der Vorstellung des Schlittenhunderennsports. An allen Tagen ab Freitagabend können Besucher Huskys hautnah im Kurpark erleben: Alaskan Huskys, Siberian Huskys, der Europäische Schlittenhund oder der putzige Samojede. Zudem steht für Interessierte Husky-Trekking auf dem Programm – es braucht nur gutes Schuhwerk sowie einen Bauchgurt, welcher gestellt wird – und man darf beim Füttern dabei sein. Am Samstagabend wird zur Party geladen.

Die Zweitageskarte für das Rennwochenende kostet zwölf Euro pro Person, die Tageskarte acht Euro, für Kinder bis 16 Jahre ist der Eintritt frei. Der Partyabend kostet acht Euro und die geführte Fackelwanderung neun Euro pro Person. Für Urlaubsgäste mit der Todtmooser Inklusiv-Gästekarte sind die Eintritte an beiden Renntagen frei. Pro Person kostet das Erlebnis „Husky-Trekking“ 15 Euro. (BSZ)