Eisklettern, Brotbacken und Bierbrauen

Skifahren und nichts als Skifahren. Jeden Morgen der erste am Lift. Vom Anreise- bis zum Abreisetag möglichst viele Pistenkilometer sammeln. Diese Art der Skiferien ist für immer mehr Urlauber ein Auslaufmodell. Gefragt sind Spaß, Erholung und Erlebnisse auch abseits der Skipisten – sei es eine Skitour, eine Schneeschuhwanderung, eine Rodelpartie, Eisklettern, Langlaufen oder ein Shopping- Nachmittag in der City. „Ski plus X“ ist die Antwort in Osttirol auf die veränderten Bedürfnisse der Winterurlauber. Die Winterferiengäste wollen spontan entscheiden und erwarten von ihrem Urlaub sowohl den perfekten Skitag als auch zusätzlich unvergessliche Naturerlebnisse oder romantische Alltagsfluchten. Osttirol hat dafür im Winter 2016/2017 nicht nur einen Namen kreiert, sondern auch die besten Voraussetzungen: Schneesichere Skigebiete, die alles andere als überlaufen sind, eine Shopping City mit historischer Altstadt und eine Winterlandschaft inmitten 266 Dreitausender, die auf vielfältige Art bezaubert.

Trotz der mannigfaltigen Möglichkeiten steht Skifahren in Osttirol, speziell in den Lienzer Dolomiten, dennoch weiterhin hoch im Kurs. Denn über die Pisten südlich der Alpen zu carven ist ein Vergnügen der anderen Art, dafür sorgen allein die über 2000 Sonnenstunden im Jahr, die auch den Winterurlaub zum Sonnenskiurlaub machen. Zahlreiche Lifte und Bahnen garantieren eine rasche Beförderung und stressfreie Abfertigung an den Liftstationen.

Besonders die breiten Pisten sind ein reines Vergnügen für Eltern und Kinder – auch die Tarife der Lienzer Bergbahnen, denn Kinder bis zum 6. Lebensjahr werden kostenlos befördert und erhalten bis zum 18. Lebensjahr 50 Prozent Ermäßigung auf die gültigen Kartentarife.

Obwohl der diesjährige Winter auch im Skigebiet Lienzer Dolomiten seine Spuren oder besser gesagt seine „Nicht-Spuren“ hinterlassen hat, kann das wintersportliche Dachgeschoss von Lienz, das Zettersfeld, mit bestens präparierten Pisten punkten. Die Abfahrten sind weitläufig und insbesondere für Anfänger – Kinder wie Erwachsene –, Wiedereinsteiger oder Genussskifahrer das ideale Terrain. Darüber hinaus garantiert die 400 Meter lange Funslope Lienz allen mutigen Brettelfans den täglichen Adrenalinschub. Egal ob man sich über die Schanze wagt, durch eine der Steilkurven carvt oder die große Schnecke hinunter düst, Langeweile sucht man hier vergebens. 16 abwechslungsreiche Elemente sorgen für eine spaßige Tour.

Das zweite Lienzer Skigebiet ist der Hochstein, der eher durch anspruchsvolle Pisten, die Damen-Weltcup-Strecke und den direkten Zieleinlauf in der Stadt besticht. Insgesamt verfügen die beiden Lienzer Skigebiete über 37 Abfahrtskilometer.

Direkt an der Ortseinfahrt Lienz von Matrei kommend am Hochberg befindet sich der Osttirodler, laut Eigenwerbung der spektakulärste Alpine Coaster der Alpen. Auf 2,7 Kilometer rast man durch verschneite Wälder, auf Kreiseln in luftiger Höhe, rasanten Kurven und Wellen ins Tal.

Etwa 20 Autominuten von Lienz entfernt liegt das Skizentrum Sillian/Hochpustertal. Das rund 22 Pistenkilometer große Skigebiet befindet sich direkt an der Grenze zu Südtirol und gilt durch seine hohe Lage südlich des Alpenhauptkamms als besonders schneesicher. Rund ein Viertel der Abfahrten, beispielsweise die Piste Nr. 3 von der Bergstation des Gadein-Sessellifts, sind blau gekennzeichnet und für Neueinsteiger geeignet. Für Fortgeschrittenere lohnt sich zum Beispiel die Abfahrt Nr. 5, die am Thurntaler Sessellift entlang führt und besonders breit ist. Im Yellowsnow Park gibt es nicht nur zahlreiche Obstacles, hier finden regelmäßig auch Freestyle-Camps mit diversen Profisportlern statt.

Im Skizentrum Sillian gelangt man auch über zwei Abfahrten ins Tal. Die Piste Nr. 1 endet an der Talstation in Sillian und die Abfahrt mit der Nr. 6 in Außervillgraten. Die Pisten sind hier ebenfalls top-präpariert und lassen das Skifahren zu einem Genuss werden. Die Schwierigkeit der Abfahrten reicht von leicht bis anspruchsvoll, sodass für jeden Geschmack beziehungsweise für jede Könnerstufe etwas dabei ist.

Besonders hervorzuheben ist im Skizentrum Sillian vor allem noch das kulinarische Angebot im Almgasthaus Thurntaler Rast. Obwohl im Winter eigentlich ein SB-Restaurant überrascht die Thurntaler Rast bei besonderen Anlässen wie zum Beispiel Hochzeiten oder besonderen Gruppenevents mit einer Küche auf Hauben- beziehungsweise Sterneniveau. Wer rechnet in einem Almgasthaus denn schon mit einem Dreierlei von Krensuppe mit Speckchip, Grüner-Apfel-Suppe mit Nussespuma und Radieschenschaumsuppe als Vorspeise, gefolgt von gegrillten Medaillons vom Schweinfilet mit Lauch-Topfenfülle auf Rucola-Gerstenrisotto sowie pikantem Minisalat und einem Dessert „Ingsantis Hosnale“, gebackener Germteig mit Mohn sowie Preiselbeer-Schaum-Eis. Mit diesem Menü wird nicht nur der Gaumen verwöhnt, hier isst auch das Auge mit. Ganz große Küche.

Wer jetzt erst einmal genug vom Skifahren hat kann im Rahmen des „Plus X“ zum Beispiel mit Margit Aigner im Tassenbacherhof Vinschgerl backen. Der Hof ist ein ehemaliger Fuhrmannsgasthof in der Gemeinde Strassen, ganz in der Nähe von Sillian, auf 1100 Metern Seehöhe. Gemeinsam mit der Hausherrin, Bäuerin und Köchin aus Leidenschaft kann man Vinschgerl nach altem Hausrezept backen. Vinschgerl oder auch Vinschgauer genannt, sind Fladenbrötchen aus Roggen-Weizen-Sauerteig und Hefe. Typisch ist neben der flachen Form, die einen hohen Krustenanteil bewirkt, die Würzung mit Brotklee und den Samen von Koriander, Fenchel sowie Kümmel. Vinschgauer haben eine großporige Krume und halten sich durch den Roggenanteil von etwa 70 Prozent und die Teigführung mehrere Tage frisch. Daher eignen sie sich besonders gut als Proviant für längere Wanderungen.

Obertilliach ist nicht nur bekannt als Biathlonzentrum sondern seit jüngster Zeit auch als Schauplatz des letzten James Bond Films Spectre. Die Filmcrew reiste mit Schnee, einem Sportflugzeug und einem Stadl in der Gemeinde in Osttirol an. „Bond-Haus“ tauften die Einheimischen den Stadl. Er war in der Steiermark zerlegt und am oberen Rand einer Piste im Skigebiet Golzentipp wieder aufgebaut worden. An insgesamt vier Orten in Obertilliach wurde für Spectre gedreht. Für die Szenen im und rund um das „Bond-Haus“ und auf der dazugehörigen Skipiste war auch Daniel Craig für drei Tage vor Ort.

Eine weitere Location war der denkmalgeschützte Ortskern Obertilliachs. „Wegen des historischen Dorfkerns ist die Filmcrew überhaupt auf uns gekommen“, erzählt Bürgermeister Matthias Scherer. Die Vorarbeiten begannen noch Anfang September 2014. Damit der Ortskern auch tief winterlich erschien, wurde mit extra Schnee nachgeholfen.

Mitte Januar 2015 wurde auf der Piste gedreht, wofür der Lift für zwei Tage gesperrt werden musste. Spektakulär ging es auch in einem Waldstück neben dem Skigebiet Golzentipp zu. Dort wurde ein Sportflugzeug durchgejagt. „Im Winter zuvor haben in der Waldschneise zahlreich umgestürzte Bäume wegen der großen Schneelast die Stromzufuhr tagelang unterbrochen. Die Stromleitung wurde im Sommer darauf neben der Bundesstraße in die Erde verlegt und erst dadurch wurde es möglich, die nunmehr freigewordene Waldschneise für die spektakulären Dreharbeiten nutzen zu können. Ein Glücksfall für alle!“, berichtet Dorfchef Scherer von der – zwar nicht für den Dreh geplanten, aber im Nachhinein sehr praktischen – Vorarbeit.

Obertilliach ist aber in Österreich noch für etwas bekannt: Hier gibt es mit Helmut Egartner Österreichs einzigen Nachtwächter. Seit dem Jahr 2000 passt er auf Obertilliach und seine Einwohner auf. Mit Laterne, Hellebarde, Mantel und Eisen an den Schuhen dreht Egartner in den schmalen und steilen Gassen des 800-Seelendorfs seine Runden. Dienstags und Freitags startet der Nachtwächter um 21 Uhr auf dem Kirchplatz von Obertilliach seine Runden und stimmt dabei das berühmte Nachtwächterlied an.

Seit der Besiedelung von Obertilliach spielt der Nachtwächter eine wesentliche Rolle. Er bewahrte das Haufendorf mit den eng aneinander gebauten Holzhäusern vor der Feuersbrunst. Und das macht auch nach wie vor Sinn. Er hat in den letzten Jahren einige Gefahren wie zum Beispiel Kaminbrände erkannt und erfüllt bei Weitem nicht nur touristische Zwecke.

Wer es nach Kulinarik und Kultur dann doch eher wieder etwas sportlicher haben möchte, der findet im Eispark Osttirol genau das Richtige. Ausgerüstet mit Helm, Steigeisen, Eispickel und Klettergurt verläuft der Zustieg zum Eispark vom Matreier Tauernhaus über den Forstweg Innergschlöß, zweigt dann nach links Richtung Wohlgemutalm ab und dem rechten Hang entlang folgend erreicht man schließlich den weitläufigen Schotterbereich am Ausgang der Gschlößklamm. Hier wird der Tauernbach mittels einer kleinen Fußgängerbrücke überquert und man gelangt nach rund 30 minütiger Gehzeit zum Wandfuß des Eisparks Osttirol.

Der Eispark ist nicht nur für den fortgeschrittenen Eiskletterer, sondern auch für den kompletten Anfänger geeignet. Die Steileistechnik wird von den Kalser Bergführern so vermittelt, dass man möglichst ökonomisch und mit Spaß die diversen Routen bezwingen kann.

Wer in Lienz angenehm und in unmittelbarer Nähe zum Skigebiet Zettersfeld seinen Urlaub verbringen will, trifft mit dem Hotel Ansitz Haidenhof sicherlich nicht die schlechteste Wahl. Schon die einstigen Besitzer des Haidenhofs, die Herren von Grafendorf, wussten ob des schönsten Platzes im gesamten Talboden. Der einzigartige Ausblick auf Lienz, auf die faszinierenden Lienzer Dolomiten und die idyllische Ruhe geben dem 4-Sterne-Haus seine besondere Atmosphäre. „Wir bieten unseren Gästen eine andere Art von Luxus: Wir wollen nicht perfekt sein, aber jeder soll sich wohlfühlen“, erklärt Haidenhofbesitzer Michael Wild-auer. Das merkt der Gast bereits bei der Ankunft, wenn er mit einem lächelnden Gesicht empfangen wird. Und das setzt sich fort beim übrigen Personal, das stets sehr zuvorkommend sowie freundlich ist und versucht die Wünsche der Gäste umgehend zu erfüllen. Hier ist nichts künstlich aufgesetzt, sondern liegt in der Natur der Menschen.

Der Haidenhof wartet zudem mit einer, man könnte es Kuriosität nennen, Besonderheit auf. Hier wurde im Winter 2010 die 1. Osttiroler Wirtshausbrauerei, der Haidenhofbräu, eröffnet. Streng nach dem Reinheitsgebot werden von Michael Wildauer wöchentlich vier verschiedene Sorten gebraut. Der Haidenhofbräukeller – ein Gewölbe aus dem 11. Jahrhundert – bietet den besonderen Rahmen, um das Haidenhofbier stilgerecht zu genießen. Bereits wenige Monate nach der Eröffnung wurde der Haidenhofbräukeller von der österreichischen Zeitschrift NEWS als eines der zehn besten und schönsten Bierlokale der Alpenrepublik und 2012 zum Tiroler Bierlokal des Jahres 2012 ausgezeichnet. Wildauers Biere sollte der Gast unbedingt probieren, denn sie sind süffig und schmecken sehr gut. Sie werden allerdings ausschließlich im Haidenhof ausgeschenkt. (Friedrich H. Hettler)

(Klettern im Eispark Osttirol - Fotos: Friedrich H. Hettler; unterwegs mit dem Osttirodler - Foto: Lienzer Bergbahnen - Martin Lugger; Vinschgerl backen bei Margit Aigner im Tassenbacherhof; Nachtwächter Helmut Egartner und altes Holzhaus in Obertilliach - Fotos: Friedrich H. Hettler; Blick auf das abendliche Lienz und in den Haidenhofbräukeller - Fotos: Grafikzloebl/Hotel Haidenhof)