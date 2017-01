Erfolgreicher Winterstart

Entgegen dem bisher feiertagsbedingt eher zögerlichen touristischen Verlauf der Wintersaison verzeichnet die Bergbahn AG Kitzbühel eine sehr positive Gäste- und Umsatzentwicklung im ersten Saisonabschnitt: Im Zeitraum 1. Dezember 2016 bis 23. Januar 2017 haben mehr als eine halbe Million Gäste das Gebiet von KitzSki frequentiert, was einer Steigerung von rund 7,0 Prozent oder einem Plus von mehr als 30.000 Wintersportlern entspricht. Erfreulich ist, dass bei den Kassenumsätzen in Höhe von 17,20 Millionen Euro gar ein Zuwachs von 9,0 Prozent oder 1,40 Millionen Euro zum Vergleichszeitraum des Vorjahrs erzielt und somit bereits mehr als 40 Prozent des Gesamtwinterumsatzes des letzten Winters erreicht werden konnte.

Sogar während der von der Feiertagsarithmetik benachteiligten Weihnachtszeit zwischen 24. Dezember 2016 und 06. Januar 2017 haben mit 225.000 Gästen um 10.000 Gäste mehr KitzSki das Vertrauen geschenkt als im Vorjahr und konnten die Ticketverkäufe in diesem Zeitraum um beachtliche 500.000 Euro gesteigert werden. Wesentlich zu dem bisher so erfreulichen Saisonverlauf haben die bestens gepflegten Pisten, modernste Liftanlagen, sehr kundenfreundliche Tarife und innovative Marketing-Initiativen beigetragen.

Bei den Zubringerbahnen ist die Hahnkammbahn die unumstrittene Nummer 1, gefolgt von der Fleckalm- und Maierlbahn. Am Gaisberg konnte die Gästeanzahl durch den schnee-depot-bedingt erfolgreichen Saisonfrühstart der Rodelbahn die Gästeanzahl gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahrs sogar mehr als verdoppelt werden.

Das Kitzbüheler Horn hat mit traumhaften Pistenverhältnisse - dank unterstützender Beschneiung – gemeinsam mit besonders familienfreundlichen Tarife nahezu 60 Prozent mehr Gäste angezogen, ein äußerst erfreulicher Trend. „Wenngleich erst am Schluss abgerechnet wird, so freuen wir uns sehr über den bisherigen Saisonverlauf. Es ist schon ein besseres Gefühl mit einem soliden Vorsprung die Herausforderungen der restlichen Saison anzunehmen, als mit einem Rückstand eine mühsame Aufholjagd starten zu müssen“, resümiert Josef Burger, Vorstand der Bergbahn AG Kitzbühel, das erste aussagekräftige Saisonzwischenergebnis. (FHH)