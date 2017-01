Erholung statt Alpen-Ballermann

Derzeit braucht sich kein Skigebiet nördlich des Alpenhauptkamms über Schneemangel beklagen. Frau Holle hat hier ganze Arbeit geleistet, was bedeutet: Ski und Rodel mehr als gut. So auch in der Skiregion Dachstein West, die einerseits von Skifahrern und Snowboardern noch nicht so überlaufen und damit eine Art Geheimtipp ist, andererseits aber auch wegen der hohen Schneesicherheit als „Schneeloch“ bekannt ist.

Mit 119 Pistenkilometern (sieben Kilometer schwarze, 69 Kilometer rote und 43 Kilometer blaue Abfahrten) und 53 modernen Liftanlagen zählt Dachstein West zu den größten Skiregionen im Umkreis – beim Preis jedoch zu den günstigsten. Während anderswo die Tageskarte für Erwachsene bereits die 50-Euro-Grenze überschritten hat, gibt es diese in Dachstein West in der Nachsaison bereits für 39,90 Euro. In der Haupt- und Zwischensaison zahlt ein Erwachsener für eine Tageskarte 2,50 Euro mehr, das heißt 42,40 Euro. Günstige Pakete mit Skiticket und Übernachtung sind den ganzen Winter über auch für Kurz-Skiurlauber, Familien und Senioren erhältlich.

Dabei ist das Angebot von Dachstein West überdurchschnittlich hoch. Die 119 Abfahrtskilometer liegen in einem äußerst abwechslungsreichen Gelände vor dem Panorama des mächtigen Dachsteins. Das kann man bei einer Fahrt auf der neuen, 44 Kilometer langen Skigenussrunde „panoronda“ feststellen. Der Name setzt sich zusammen aus den Teilen Pano (für Panorama) und sonda (für Runde). Damit tritt Dachstein West jetzt auch mit einem festumrissenen Produkt den Beweis an, dass Dachstein West eine Skiregion ist, die sich hinsichtlich zusammenhängender Skikilometer durchaus sehen lassen kann.

Die „panoronda“ verläuft zwischen Gosau, Russbach sowie Annaberg und führt vorbei an einem Snow- und einem Funpark, acht „Gaudipisten“, Ski-Geocaching-Stellen und einem breiten Angebot für Familien.

Obwohl die Skiregion Dachstein West, wie bereits erwähnt, als „Schneeloch“ bekannt ist, wird regelmäßig in Schneesicherheit investiert. Die Statistik gibt den Betreibern recht: In den vergangenen Saisonen konnte an allen rund 125 Öffnungstagen bis ins Tal gefahren werden. In der Skiregion sorgen 249 Schneekanonen dafür, dass auf 70 Prozent der Pisten im Bedarfsfall „nachgepulvert“ werden kann. Auch für diesen Winter wurde im Heimskigebiet des fünffachen Ski-Weltcupgesamtsiegers Marcel Hirscher wieder massiv in die Beschneiungstechnik investiert: 23 neue Schneekanonen stehen am Törleck und am Aussichtsberg. Unterhalb der Sonnenalm wurde auch die Piste verbreitert.

An den Talabfahrten Russbach und Annaberg sowie der Abfahrt Astauwinkel garantieren 18 neue Schneekanonen und acht Schneitürme „nahtloses Weiß“. Die bestehenden Beschneiungsanlagen im gesamten Skigebiet wurden technisch verstärkt und außerdem in einigen Pistengeräten Schneehöhen-Messsysteme eingebaut. Mit all diesen Maßnahmen will man erreichen, dass in Dachstein West auch in Zukunft an allen Öffnungstagen die Abfahrt bis ins Tal möglich ist.

In diesem Winter wurde die bereits jetzt ausgezeichnete Infrastruktur für Kinder erweitert: An der Talstation 8-EUB Zwieselalm entstand ein neues Kinderland mit drei Förderbändern und auch das Bärencamp Russbach wurde neu ausgestattet. Daneben gibt es noch das Brumsiland Gosau, direkt am Hornspitz-Express I und Fuxi’s Kinderland in Annaberg. Förderbänder, Zauberteppiche und Tellerlifte bringen die Kinder nach oben und runter geht’s von selbst, wenn sie spielerischen den Dreh im Schnee lernen. Sind die Kleinen doch noch etwas zu jung fürs Skifahren, steht den Eltern aber der Sinn danach, werden in Russbach und Annaberg Kleinkinder ab einem Jahr den ganzen Tag oder stundenweise von geschulten Pädagogen betreut.

Ein weiteres Plus der Skiregion ist neben Schneesicherheit, gepflegten Pisten und Ursprünglichkeit der monetäre Aspekt. So leicht erschwinglich wie in der Skiregion Dachstein West und ihren drei Skiorten Gosau, Russbach und Annaberg ist der Familien-Skiurlaub nicht überall. Bei der Insider-Skiregion unter dem „Dach“ des Dachsteins liegt die Messlatte beim Preis relativ weit unten. Vom 18. bis 25. März gibt es ein sattes Plus fürs Familien-Urlaubsbudget: Sobald die Eltern sieben Tage und ein 6-Tage-Skiticket für sich buchen, laufen die Kinder automatisch mit: Unterkunft, 6-Tage-Skiticket, fünf Tage Skikurs und Leih-Ski-Equipment kosten für den Nachwuchs keinen Cent. Dieses Angebot firmiert unter Holidays 6.0.

Während der Aktion „Active Family“ vom 18. März bis 2. April fahren Kinder bis 15 Jahren in der Skiregion frei, wenn mindestens ein Eltern- beziehungsweise ein Großelternteil ein Skiticket zum Volltarif für die gleiche Laufzeit des Kinderskipasses erwirbt (gültig ab dem Kauf eines 4-Tages-Skipasses). Darüber hinaus gibt es noch das „Übertragbare Skiticket“ mit dem Eltern/Großeltern abwechselnd auf die Piste und ihr Kind/enkelkind betreuen können. Das Übertragbare Mehrtages-Skiticket ist ab einem 4-Tagesskipass und für Familien mit einem Kind bis 3,9 Jahren erhältlich.

Die Skiregion Dachstein West ist eine langsam „zusammengewachsene“ Skiregion – die sich durch viele Freizeitangebote abseits der Pisten und eine ehrlich-bodenständige Gastfreundschaft erfrischend von den Massen-Skigebieten in den Alpen abhebt. Das heißt keineswegs, dass man hier auf moderne Hotel- Standards verzichten muss. Rechtzeitig zum Winterbeginn öffnete in Gosau der Dachsteinkönig seine Pforten, ein neues Familienhotel der 4-Sterne-S-Kategorie mit Suiten und Châlets im exklusiv-modernen Design von Tourismus-Stararchitekt Arkan Zeytinoglu. So wie das Dachsteinkönig liegen viele Unterkünfte in der Region direkt an den Pisten wie beispielsweise etwa auch die 100 top-ausgestatteten Ferienhäuser des Alpendorfs Dachstein West in Annaberg.

Trotz der guten Infrastruktur ist das Preisgefüge in Dachstein West im großen und ganzen am Boden geblieben. Die höher klassifizierten Hotels oder Châlets lassen sich ihre Leistungen aber durchaus mit gutem Geld bezahlen. Eine Woche Skiurlaub im Dachsteinkönig kostet eine vierköpfige Familie ab rund 3500 Euro. Zu vielen Saisonzeiten gibt es allerdings besonders günstige Hotel- und Ski-Kombipackages.

Auf skiresort.de rangiert Dachstein West als Top-Skigebiet mit 17 Auszeichnungen. Trotzdem hat die alpine Massenabfertigung nie Einzug gehalten und das heißt, keine Wartezeiten an den Liften, kein Stress auf den Pisten und vor allem kein Après Ski-Gegröle an den Hütten, die auf ein uriges Bergerlebnis ausgerichtet sind. Ein Tipp für alle, die entspannt Ski fahren und gemütlich einkehren wollen. Ganz bewusst setzt man in Dachstein West auf echte Erholung statt auf den Alpen-Ballermann, auf einen leistbaren Urlaub statt auf die „Snow Society“. (Friedrich H. Hettler)

(Familie auf einer der Pisten der Skiregion Dachstein West; in Annaberg gibt es eine Marcel Hirscher-Rennstrecke - Fotos:H. Raffalt; winterliches Idyll - Foto: Bergbahnen Dachstein/Himsl; die Familiensuite "Liesl" im Dachsteinkönig - Foto: Hotel)